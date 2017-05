Halálra kínoztak cellatársai egy rabot a szombathelyi börtönben?

Meghalt egy elítélt a szombathelyi börtön egy négyfős zárkájában. A rendőrség és a büntetés-végrehajtás is megerősítette az információt. Lapértesülések szerint az elhunyt súlyos belső sérüléseket szenvedett, több csontja is eltört.

Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának szóvivője a Borsnak elmondta, a Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben egy négyfős zárkában rosszul lett egy 37 éves jogerős büntetését töltő fogvatartott, és életét már nem tudták megmenteni. A rendőrség vizsgálja az ügy körülményeit.

A Nyugat.hu információi szerint egy lopásért elítélt Zala megyei férfi vesztette életét a szombathelyi börtönben. Egy négyfős cellában bántalmazták a rabtársai, akár hosszabb időn át is tarthatott a kínzás. A meg nem erősített információk szerint az elhunyt három zárkatársa közül egy sem jelezte, hogy társai kínozzák a sértettet. Ez jelentheti azt, hogy mind a három zárkatárs részt vett a bűncselekményben, de akár arról is lehet szó, hogy senki sem mert szólni az őröknek, nehogy "ő legyen a következő". A lap szerint az elhunyt súlyos belső sérüléseket szenvedett, több csontja is eltört.

