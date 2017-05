Kiszabadul a börtönből a leghírhedtebb magyar sorozatgyilkos

Eddig kétszer is elutasították már Bene László szabadlábra helyezési kérelmét. Bene a „skálás” és a vadászgyilkosság, valamint tucatnyi fegyveres rablás miatt – Donászi Aladárral együtt – életfogytiglani fegyházbüntetést kapott 1996-ban. 2019-ben mindenképpen szabadul.

Bene László, az 1990-es évek hírhedt rablógyilkos duójának élő tagja bizakodva várja, hogy ismét felülvizsgálja a bíróság, alkalmas-e a feltételes szabadlábra bocsátásra. Még nem kapta meg a felülvizsgálatról szóló értesítést, ám a procedúrára legkésőbb ősszel sor kerülhet – tudta meg a Magyar Idők.

Bene és társa, Donászi Aladár 1996-ban kapott életfogytiglani fegyházbüntetést

több emberen elkövetett emberölés, valamint tucatnyi fegyveres rablás miatt.

1994-ben fogták el őket. A volt katonatiszt Donászi 2001-ben öngyilkos lett Sopronkőhidán. Bene hosszú időn át egyszemélyes cellában ült a szegedi Csillagbörtönben.

Az akkor hatályos büntető törvénykönyv szerint az életfogytig tartó büntetés nem tényleges életfogytiglant jelentett, először 20 év letöltése után nyílt mód felülvizsgálatra. Ám 2014-ben úgy döntött a bíróság, hogy Bene Lászlónak börtönben kell maradnia. Tavaly szintén elutasították a szabadlábra helyezését, amit 2016-tól már évente kell felülvizsgálni – erre kerül majd sor ősszel.

Bene most már hónapok óta dolgozik a fegyházban, erre korábban biztonsági okokból nem volt módja, így némi keresményhez is jut. Hozzátartozói időközben lakásról és munkáról is gondoskodtak számára szabadulása esetére.

A rablógyilkos páros lelkén négy ember élete szárad. 1991-ben Donászi agyonlőtt egy rendőr őrmestert, aki szabadnapján pénzkísérőként dolgozott. Utána egy sor fegyveres rablás következett, összesen több mint 16 millió forintot zsákmányoltak. Május 11-én volt 25 éve, hogy Budán megtámadták a Skála áruház pénzszállítóit, akik taxival éppen készpénzért indultak a bankba. Bene elállta autójukkal a taxi útját, Donászi feltépte a taxi hátsó ajtaját és fejbe lőtte Sádt Győző 23 éves egyetemistát, aki mellékállásban dolgozott az áruháznak. Utána tűz alá vették az első ülésen ülőket, a sofőr és a másik pénzszállító életveszélyes sérülésekkel élte túl a támadást. A rablógyilkosok üres zsákokat vittek el. 1994-ben Székesfehárvár közelében lőgyakorlatot tartottak a bűnözők, amikor vadászok érkeztek, és lövöldözés robbant ki. Donásziék mindkét vadászt megölték.

Bene László 2019-ben, 25 év után mindenképpen kiszabadul majd. Ekkor 69 éves lesz.

