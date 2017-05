Pénzt ajánl az áldozatok családjának a Dózsa György úti kabriós

Egy Mercedes és egy Citroën ütközött össze a Dózsa György úton hétfőn. Az ütközés következtében a Citroën a megállóba csapódott, ahol több ember is várakozott. A balesetben ketten veszítették életüket.

"Szörnyű ezt kimondani, de tudomásul kell venni, hogy az élet megy tovább" – mondta M. Richárd, a Mercedes vezetője, akit tanúként hallgattak meg. A Blikk szerint azt mondta a férfi, hogy venni fog autót, és amint az egészsége engedi, vezetni is fog. A férfi azt is mondta, hogy anyagilag segíteni szeretné az áldozatok családját, még akkor is, ha szerinte nem ő okozta a balesetet, de felkeresni nem fogja őket, mert nem tartaná ízlésesnek.

A lap szerint a közlekedési szakértő véleménye perdöntő lesz annak megállapításában, hogy melyik autó milyen sebességgel közlekedett, illetve: ki nem tartotta be a KRESZ szabályait. M. Richárd egyenesen hajtott a Dózsa György úton, amikor elé kanyarodott a szemben lévő sávból a másik kocsi, és szinte frontálisan ütköztek.

Mindkét autó zöld lámpán ment át, az egyenesen haladónak pedig előnye van a kanyarodóval szemben, de több tanú is azt állítja: a fehér Mercedes nagyon gyorsan érkezett a kereszteződéshez, vagyis túlléphette a megengedett sebességhatárt.

