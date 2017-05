Nagymamájára gyújtotta a lakást a kapzsi férfi

Egy 45 éves férfi rendszeresen kereste fel nagyanyját azért, hogy pénzt és értékeket szerezzen tőle, majd amikor nem jutott be hozzá, szándékosan rágyújtotta a lakást. A nő életét a lakók értesítésére kiérkező tűzoltók mentették meg - közölte az ügyészség.

A vádirat szerint a vádlott 2009 júniusában szabadult egy korábbi börtönbüntetésből, amit részben a nagyanyja - aki jelen ügy sértettje is - sérelmére elkövetett vagyon elleni és garázda jellegű bűncselekmények miatt szabtak ki vele szemben.

A sértett ennek ellenére a szabadulását követően is támogatta az unokáját, egyrészt anyagilag, másrészt eleinte azt is megengedte neki, hogy többször nála aludjon, ennek ellenére ő ezután is több esetben meglopta az időskorú nagyanyját.

Ilyen előzményeket követően, a vádlott 2015. december 21-én az esti órákban ittasan jelent meg nagymamája VIII. kerületi lakásánál azért, hogy pénzt és ételt szerezzen tőle. A vádlott dörömbölt az ajtón, a sértett azonban ezt nem hallotta, a szobájában aludt.

Miután nem sikerült a lakásba bejutnia, a férfi a vád szerint betörte a bejárati ajtó ablakát és az ajtóra belülről rögzített függönyt egy öngyújtóval meggyújtotta. Tudta, hogy

az időskorú sértett mozgáskorlátozottsága okán nem lesz képes a tűz eloltására.

A tűz a meggyújtott függönyről gyorsan átterjedt az ajtófélfára, majd az ajtó belső felületére, a fapadlózatra és a lábtörlőre, a fal melletti tárgyakra, valamint a villanykapcsolókra és a vezetékekre is, amelynek következtében a lakásban jelentős mennyiségű füst keletkezett.

A vádlott a lépcsőházban maradt, és a padlásfeljáró lépcsőjén ülve figyelte a tűz tovaterjedését.

A szomszédok szerencsére rövid időn belül észlelték a tüzet, és azonnal értesítették a tűzoltókat, egyúttal a sértettet telefonon riasztották. Az idős nő csak a telefoncsörgésre ébredt fel, majd ezután megpróbált kimenekülni, azonban az ötödik emeleti lakásból kizárólag a meggyújtott ajtón keresztül tudott volna kijutni, amelyet a lángok miatt ekkor már megközelíteni sem lehetett.

A szomszédok által értesített tűzoltók időközben megérkeztek és azonnal megkezdték a tűz oltását, betörték az ajtót, majd kihozták a sértettet. A súlyosabb következmények elmaradása kizárólag a gyors közbeavatkozásának volt köszönhető.

A vádlott által okozott tűz a többszintes társasház többi lakójának életét is veszélyeztette.

A Fővárosi Főügyészség a férfit különös kegyetlenséggel, több ember életét veszélyeztetve, bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérletével vádolja, amely bűncselekmény büntetési tétele tíz évtől húsz évig terjedő szabadságvesztés.

