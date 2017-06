Meglepő elmélettel állt elő a Teréz körúti robbantó

E világi, de konkrét emberekhez nem köthető erők befolyásolták, és manipulálják jelenleg is a Teréz körúti robbantót, s ez a körülmény jelentős szerepet játszott tette elkövetésében is – közölte a Magyar Hírlappal védője útján a merénylettel gyanúsított P. László. Szikinger István hozzátette: a fiatalember továbbra is kitart azon állítása mellett, hogy semmilyen módon nem neheztelt sem a megtámadott rendőrökre, sem a rendőrség testületére. P. László korábban maga is gondolt arra, hogy rendőrnek áll, mivel nagyapja is az volt, akit ezért nagyon tisztelt.

P. Lászlót októberi elfogása után az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) vizsgálták, de a szakemberek semmilyen kóros mentális elváltozást nem állapítottak meg nála. A fiatalember áprilisban visszakerült az IMEI- be, miután addigi fogva tartása helyszínén, a budapesti Venyige utcai fegyintézetben összetörte egyszemélyes zárkája berendezéseit, illetve az őt megfigyelő kamerákat. Az intézetben egy hónapig kiemelt, mindenre kiterjedő vizsgálatnak vetették alá, de a szakemberek ismét nem találtak nála kóros elmeállapotra utaló jelet. Ez azt jelenti, hogy P. László büntethető, és május eleje óta ismét a Venyige utcai objektumban tölti előzetes letartóztatását.

A szeptember 24-én, a Teréz körúton életveszélyesen, illetve súlyosan megsérült két fiatal rendőr, Andirkó Szabina és Vantara László felépült, és szolgálatra jelentkeztek elöljárójuknál.

