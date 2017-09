Letartóztatták a fehér poros leveleket küldő férfit

Egy 62 éves szerencsi férfit gyanúsít a rendőrség azzal, hogy „gyanús fehér porral” megtöltött borítékot adott fel a múlt héten két alkalommal is a szerencsi postahivatalon keresztül.

Közérdekű üzem működésének megzavarása lehet a vád a „levélbetyár” ellen- írja boon.hu.

Egy 62 éves szerencsi férfit gyanúsít a rendőrség azzal, hogy „gyanús fehér porral” megtöltött borítékot adott fel két alkalommal is a szerencsi postahivatalon keresztül. Alapos a gyanú arra is, hogy az ő által küldött levél okozott riadalmat kétszer is a NAV miskolci épületében.

A szerencsi posta dolgozói először szeptember 13-án, majd egy nappal később is találtak fehér poros borítékot. A rendőrség és a katasztrófavédelem speciális egységei lezárták, kiürítették az épületet és környékét. A vizsgálat során kiderült, hogy a borítékban található fehér por ártalmatlan.

