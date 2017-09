Mégis bilincset kap a Dózsa György úti gázoló

Az ügyészség indítványozta a gyanúsított házi őrizetének meghosszabbítását, valamint mozgása nyomkövető technikai eszközzel történő ellenőrzésének elrendelését. A bíróság megalapozottnak találta az ügyészi indítványt – közölte a Fővárosi Törvényszék.

A nyomozó hatóság augusztus 28-án a Dózsa György úti baleset miatt M. Richárd ellen indult büntetőeljáráshoz egyesítette az ellene közúti veszélyeztetés bűntettének, valamint garázdaság és könnyű testi sértés vétségének a gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyet. A nyomozás még folyamatban van, amelynek során a hatóság szükségesnek tartja szakértői vélemények és okiratok beszerzését, illetve további kihallgatások foganatosítását.

A bíróság álláspontja szerint az M. Richárddal szemben alkalmazott kényszerintézkedés oka változatlan. A gyanúsított közúti veszélyeztetés bűntette miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt követte el azt az újabb cselekményt, amely bizonyítottság esetén halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és kábítószer fogyasztásával elkövetett kábítószer birtoklás vétségének a megállapítására lehet alkalmas. A jármű vezetéstől sem a büntetőpontos eltiltás, sem pedig a vezetői jogosultságának a visszavonása nem tartotta vissza. Az eljárás során kiderült az is, hogy M. Richárd a Dózsa György úti balesetet követően is vezetett. Erre figyelemmel feltehető, hogy a gyanúsított a mozgását szigorúan korlátozó kényszerintézkedés nélkül a jövőben is elkövetne szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt. Ezért a házi őrizetnél enyhébb korlátozás alkalmazása nem elegendő vele szemben.

A bíróság az ügyek egyesítését követően ismerte meg a gyanúsított ellen korábban indult büntetőügy részleteit. A két eljárás adatai alapján

a közlekedési szabályokat éveken át megsértő gyanúsítotti magatartás rajzolódik ki,

ezért a bíróság egyetértett az ügyésszel abban, hogy a bűnismétlés veszélye – megnyugtatóan – csak technikai nyomkövető eszközzel küszöbölhető ki. Ez ugyanis megkönnyíti a gyanúsított mozgásának az ellenőrzését. Ha az eljárás során a gyanúsított bármikor megszegi a házi őrizet szabályait vagy eljárási cselekményen idézés ellenére, ok nélkül nem jelenik meg, akkor őrizetbe vehető, vagy elrendelhető az előzetes letartóztatása – olvasható a Fővárosi Törvényszék közleményében.

M. Richárdot azzal gyanúsítják, hogy május 15-én érvényes vezetői engedély nélkül, autójával a Dózsa György úton halálos közúti balesetet okozott, amelyben ketten meghaltak. A férfi őszintén megbánta tettét.

Az InfoRádióval azt közölte Lakatos Tibor ezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság közrendvédelmi főosztályának vezetője, hogy csaknem négyszáz, házi őrizetben lévő ember visel jelenleg elektronikus lábbilincset. A 2013-ban bevezetett jogintézmény jól bevált, csupán 15 fogvatartottnak sikerült eltávolítani, és megszöknie az elektronikus őrizetből.

