Még mindig tízmillió forintot lehet keresni egyetlen információval

A rendőrség továbbra is ismeretlen tettes ellen nyomoz a 2014-es Lehel úti bankrobbantás kapcsán. Egyelőre a kitűzött tízmillió forint nyomravezetői díj sem hozott kézzelfogható eredményt.

A hatóságoknak még mindig nem sikerült felgöngyölíteni a Lehel utcai bankrobbantást. A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a nyomozás határideje december 7-én jár le - írja a Magyar Idők.

Emlékezetes, 2014 januárjában egy motoros az Árpád híd közelében lévő bankfiók ablakát betörte, majd hat nappal később a Lehel utcai CIB Bank elé hajtott, leszállt a motorról, egy csomagot tett az épület elé, majd távozott. Néhány perc múlva élesedett a bomba. A detonáció akkora volt, hogy a társasház szerkezetében körülbelül 25 millió, a lakásokban pedig további 1,5 millió forint kár keletkezett.

A két ügyet a rendőrség együttesen kezeli. A bankok és a térfigyelő rendszer kameráinak felvételei alapján mindössze annyit tudtak a robbantóról, hogy fehér motorkerékpárja van, és fekete ruhában volt. A rendőrség akkor azt mondta, nem emberi élet kioltására vagy személyi sérülés okozására irányult a bűncselekmény, ugyanis senki sem sérült meg.

Az eset után több mint ötszáz bejelentés érkezett, és több mint ötezer házba „kopogtattak be” a nyomozás során. Ennek ellenére mindössze néhány olyan alkalom volt, amikor úgy tűnt, valóban használható információhoz jutottak a rendőrök. A bankbiztonsági szakemberek szerint például az elkövető – a mozgása alapján – akár nő is lehetett, ám ezt a feltételezést egy budapesti férfi ingatta meg, aki a helyszínen látta a motorost.

A szemtanú arról számolt be, hogy a merénylet előtt odaszólt neki valaki, hogy a saját érdekében menjen onnan. Ő egyértelműen férfihangot vélt hallani. Az is tudható, hogy az ismeretlen által használt jármű egy enduro motorkerékpár. Néhány hét elteltével Gödről érkezett egy bejelentés: a névtelen állampolgár a szomszédjára gyanakodott, akit egy hete nem látott, és akinek ugyanolyan fehér motorja volt, mint amilyen a nyilvánosságra hozott felvételen is látható volt.

Egy Őrsereg nevű csoport pedig magára vállalta a bankrobbantást: a szervezet a Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetségének küldött levelet a klasszikus betűkirakós módszerrel, de hamar kiderült, hogy az akcióhoz valójában nincs közük. Még a rendőrség tízmillió forintos nyomravezetői díja sem hozott eredményt, a férfi kiléte azóta is ismeretlen.

