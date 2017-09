Veronai baleset: menekülnek a buszos cég tulajdonosai

A januárban 17 ember életét követelő veronai buszbalesetben érintett szülők nyílt levelet tettek közzé a Facebookon, amelyben több érdekes észrevételt is tesznek. Az egyik, hogy a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulóit szállító autóbuszban

az olaszországi baleseti jegyzőkönyv szerint szabálytalanul elhelyezett póttank volt beépítve,

és ezek a póttankok a busztársaság telephelyén tartott vizsgálat során is bebizonyosodtak, a további buszokon is megtalálták őket.

Ez az információ a baleset után nem sokkal megjelent a sajtóban, de a buszt üzemeltető Pizolit Kft. ügyvezetője, Czakó Tibor tagadta, hogy ilyen, utólagos berendezéssel szerelték volna fel a járművet.

A szülők azt is kifogásolják, hogy a busztársaság azóta is működhet, a nyomozóhatóságnak nincs hatásköre a tevékenység korlátozására vagy megszüntetésére, a működési engedélyt kiadó Nemzeti Közlekedési Hatóság pedig eddig nem is vizsgálta a céget. A szülők azonban azt követelik,

a hatóság azonnal hatállyal függessze fel a Pizolit Kft. személyszállítási engedélyét.

A nyílt levélben szerepel az is, hogy "a balesetben vétkes busztársaság – a felfüggesztés elmaradása miatt - megkezdte a vagyona kimentését, a felelősség el- és áthárítását". A szülők szerint a cégből távoztak a korábbi tulajdonosok, és ma már Czakó Tibor ügyvezető 71 éves édesanyja a többségi tulajdonos, míg a kisebbségi tulajdonos egy romániai férfi. Most attól tartanak az áldozatok hozzátartozói, hogy mire a büntetőjogi és polgári jogi eljárások a végükre érnek, a busztársaságnak nyoma sem marad.

