Aljas trükkel lopják most az autókat - így lehet védekezni

Korábban népszerű volt a tolvajok között a jármű kulcsa által kibocsájtott rádió jelek blokkolása. Kinéztek egy autót, követték, miután kiszállt a gazdája, a hátralendített kezével nyomott egyet a kulcson, ennek jelét blokkolták a közelben leparkolt bűnözők.

Az autós azt hitte, a kocsija zárva, hiszen rányomott egyet, mire visszament hozzá, már sehol nem volt a kocsi.

Stílusában ehhez hasonló, ám még ennél is egyszerűbb módszert használnak újabban, amit most még nem lehet széles körben nyilvánosságra hozni, ugyanis az is kedvet kaphatna a használatához, aki máshogy nem nagyon tud elvinni egy-egy modern, nagy értékű autót. Majd talán egy év múlva beszélek róla – mondja a szakértő a Vezess kérdésére. A titkolózásának az oka, hogy nem akar ötletet adni a b-kategóriás csibészeknek, akik még nem ismerik.

Nekünk elmesélte a trükköt a NAKE-elnök, amit hallva nem tudunk találóbb jelzőt írni rá, mint, hogy aljas. Ugyanis a tolvajok valamelyest a jármű gazdáját is felhasználják a lopáshoz – de ennél többet az autóvadász kérésére nem mondhatunk. Annyit viszont mindenki fogadjon meg tanácsként, hogy ne a bejárati ajtónál tárolja a kocsikulcsot.

