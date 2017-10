Zombi üzemmód: ettől lettek rosszul az eső-bukó-tántorgó fiatalok Budapesten

Egy dílereivel együtt buszozó vevőt kifosztáson értek a zsaruk, majd rövid úton felgöngyölítették a bódítószer-élvező társaságot.

A Zuglóval szomszédos XVI. kerületben dolgozó kollégáink jelezték, hogy augusztus óta megszaporodott az egyszerre bódultan és agresszíven viselkedő fiatalokról szóló lakossági bejelentések száma – mondta Pólya Gergő főhadnagy, a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozója. –

Gyanú merült fel, hogy a tanúk által „zombi üzemmódnak” leírt, félig öntudatlan állapotú, eső-bukó-tántorgó fiatalok az Örs vezér terén jutnak hozzá a szélsőséges magatartást előidéző anyaghoz. A nyomozás során a két kerületet összekötő buszvonalak is fókuszba kerültek. Az 1-es villamos vonaláról az Örs vezér tere felé kitolódó kábítószer-fogyasztással összefüggő jogsértések megelőzésére visszatérő bűnügyi ellenőrzéseket folytattak a zuglói zsaruk.

Az egyik kontrollnál Sütő László zászlós, körzeti megbízott a 31-es buszon arra lett figyelmes, hogy egy férfi, később kiderült, a kerepesi A. Roland (23), alvó utastársa zsebéből kilógó mobiltelefonra ácsingózik. A magatehetetlen, bódult fiú zsebéből ki is vette a készüléket. Mint kiderült, a férfi egy hétfős társaság tagja volt. A kmb. félreállíttatta a buszt, majd a jármű hátuljába terelte a csapatot, és erősítést kért.

A leszállított fiatalok igazoltatásuk közben beismerték, hogy „varázsdohány” hatása alatt állnak. Öten elmondták, a beszerzést és az értékesítést a budapesti N. Márk (23) és N. Ri­chárd (23) végzi. Az egész társaságot előállították a zuglói rend­őrkapitányságra.

A. Roland ellen kifosztás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottunk eljárást – folytatta a főhadnagy. – Négy fiatalt tanúként hallgattunk ki, a terjesztéssel összefüggésbe hozott N. Márk és N. Richárd közös árpádföldi lakóhelyén házkutatást tartottak - írja a police.hu.

Az ingatlanban N. Richárd nagymamája elmondta, számára is feltűnt valami újszerű, nem tetsző unokája viselkedésében az elmúlt hetekben. Azt is megosztotta velünk, hogy a fiatal feltűnően sok postai küldeményt kapott, három nagyobb méretű, üres borítékot át is adott nekünk. A két férfi interneten rendelt kannabinoidot, azt gyógyszertári alkoholba áztatták, majd kiszárítás után dohánnyal keverve árusították ismerőseiknek.

A két fiatalember ellen új pszi­choaktív anyaggal visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, előzetes letartóztatásukat, csakúgy, mint A. Rolandét, szeptember 21-én rendelte el a bíróság.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!