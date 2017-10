Szeptember 1-jén egy erdész tett bejelentést arról, hogy a Somogyhatvan külterületén lévő erdőből több köbméternyi, már kitermelt fa tűnt el a kora délutáni órákban – mondta a Zsaru magazinnak Pankász László alezredes, a Szigetvári Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője.

Figyelő körútja során fél háromkor még mindent rendben talált, azonban négy órára már hűlt helye volt a vöröstölgydaraboknak. A tolvajok tettét az erdészet vadkamerája megörökítette. A képeken jól látszott, ahogy egy férfi és egy nő a rönköket egy rendszám nélküli teherautóra pakolta. Hogy a lopott fa elrejtésére kiválóan alkalmas erdős vidéket mind gyorsabban és hatékonyabban átvizsgálhassuk, kitaláltuk, hogy Kolics Imrének, a Szigetvári Rendőrkapitányság Hivatala főelőadójának segítségét vesszük igénybe. A kolléga drónjával végigpásztáztuk a környéket, hátha megpillantjuk valahol az ellopott tölgyeket.

– A zsákmány ugyan nem lett meg, de gyanúnk egy helyi párra terelődött, mert a drón képein megláttuk a vadkamera felvételeiről ismerős bordó furgont O. János (24) és O. Beáta (26) házának közelében – folytatta az alezredes. – Átvizsgáltuk az ingatlant, az udvaron talált forgácsból és fűrészporból arra következtettünk, hogy nem sokkal korábban fafeldolgozás zajlott ott.

A házukban talált láncfűrészt, valamint a kisteherautót lefoglaltuk. Utóbbit az udvarukon hagytuk, de ajtóit lepecsételve gondoskodtunk róla, hogy ne tudják a közeljövőben használni. Mindketten beismerő vallomást tettek, és elmondták, hogy már tovább is értékesítették a rönköket. Vevőjüknél is házkutatást tartottak, de ő is eladta már valakinek.

A zsákmány végső sorsát még kutatják, és vizsgáljuk azt is, hogy a lefülelt párosnak lehet-e köze egyéb falopásos bűncselekményekhez, melyekről ugyanebben az időszakban érkezett bejelentés. Az ellopott rönkök értékének megállapítása folyamatban van.

