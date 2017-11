Balhé a Fradi-stadionban – itt a rendőrség válasza

Az Index írt arról a nézőktől kapott információk alapján, hogy a B-lelátónál lévő büfénél történt az összetűzés. Egy informátor azt is tudni vélte, hogy az egyik, a szurkolói bojkott alatt is a stadionba járó csoport vezetője késsel támadt az egyik visszatérő csoport két tagjára, akiket meg is sebesített. Ezt követően viszont a támadót megverték a megtámadott szurkolók társai.

A 24.hu szerint viszont több mint két tucat Fradi-szurkoló megtámadt két, szintén fradista társát. A két megtámadott szurkoló közül az egyik koponyasérüléseket szenvedett, súlyosan megsérült a szeme, jelenleg kórházban van.

A BRFK sajtóosztálya azt közölte, hogy "eddig tisztázatlan okból verekedés tört ki", és "a verekedés során az elsődleges információk szerint egy ember könnyebben, kettő pedig súlyosan megsérült". A rövid közlemény kitér rá, hogy "az eset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja".

Az FTC közleményt adott ki. "Az FTC, a rendőrséggel együttműködve mindent megtesz az ügy tisztázása érdekében. Az eljárás befejezésééig felfüggeszti az összes érintett szurkoló kártyáját. Nagyon sajnáljuk, ami történt. Az elmúlt három évben, amióta átadtuk a stadiont, ilyen még nem fordult elő."

Három és fél év után ez volt az első meccs, amelyre visszatértek a ferencvárosi ultrák a stadionba. A közel 20 ezer néző előtt a Fradi 2-1-re nyert.

