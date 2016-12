Mi érdekelte leginkább a magyarokat 2016-ban?

A foci-Eb volt Magyarországon a legkeresettebb kifejezés az interneten, de a világban a Pokémon Go játékra kerestek a legtöbben a világhálón - 2016-os mérleget vont a Google.

Magyarországon idén ötödik alkalommal tette közzé az év legnépszerűbb kereséseit bemutató listákat a Google, amely minden év végén nyilvánosságra hozza a keresési toplistákat, amelyek a keresőbe világszerte beírt több trillió kifejezést összesítik. A globális lista mellett idén több mint 70 országos lista is készült.

A módszer A népszerű kereséseket a Google összetett statisztikai módszerrel méri. Az év azon "felkapott" kereséseit szűri ki, melyeknél az előző évhez képest a legnagyobb mértékben ugrott meg a keresések száma, úgy, hogy ez a fokozott érdeklődés huzamosabb ideig fent is maradt. A toplisták elkészítéséhez anonim keresési információkat használ.

A magyarországi adatokból az derül ki, hogy összesítésben a magyar válogatott részvételével megrendezett franciaországi labdarúgó Európa-bajnokságra voltak a legtöbben kíváncsiak az internetes keresőben, utána a Rio de Janeiró-i olimpia és a Pokémon Go következik.

Külön tematikus rangsorok is készültek, a koncertek közül a Depeche Mode 2017-es fellépésre kerestek rá a legtöbben, a tv-műsorok közül az X-Faktorra, a színházak közül pedig a Győri Nemzeti Színházra voltak a legtöbben kíváncsiak az interneten kutakodók közül.

Az abszolút toplista, 2016-ben felkapott keresések Magyarországon

1. Eb 2016

2. Rió 2016

3. Pokémon GO

4. X-Faktor

5. iPhone 7

6. Pixwords megoldások

7. Donald Trump

8. Bud Spencer

9. Való Világ

10. Slither.io

A Pokémon Go volt a legkeresettebb a világon

A globális keresési listák némiképp más képet mutatnak, bár a top10-es listában ott is szerepel a Pokémon Go, az IPhone7, Donald Trump és az olimpia is. A hírek között az amerikai választásra kerestek rá a legtöbben, az emberek közül Donald Trumpra, a sportesemények közül a riói olimpiára, a zenészek közül Céline Dionra, a filmek közül pedig a Deadpoolra.

Az abszolút toplista, 2016-ben felkapott keresések a világon

1. Pokémon Go

2. iPhone 7

3. Donald Trump

4. Prince

5. Powerball

6. David Bowie

7. Deadpool

8. Olympics

9. Slither.io

10. Suicide Squad