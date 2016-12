Így hozhatod ki a legtöbbet a pezsgőkóstolásból

Garamvári Vencelt budafoki pincéjében kerestük fel. A borász hat poharat tett elénk, ezek közül kellett kiválasztani azokat, amelyekben a legszebb látványt adják a felszabaduló buborékok. A jó pohár a pezsgőnél is nagyon fontos, de a megfelelő kóstolás nem ezzel kezdődik, hanem a jeges vödörrel.

Jeges vödör kihívás

Természetesen nem magunkra kell borogatni az edényzetet, de az komoly kihívás, hogy a minőségi pezsgők mellé az igényes borkóstoló jól teszi, ha beszerez egy jeges vödröt is, a hozzá való jéggel. Garamvári Vencel elmondta: nem végzetes hiba, amennyiben vödrözés helyett a hűtőszekrényt, vagy a fagyos külső hőmérsékletet választjuk, de a minőségi pezsgő kényes jószág, nem rajong a sokkoló megoldásokért. Márpedig a szilveszteri éjszakában kirakni a nemes italt a mínusz 10 fokba, ez túlzottan drasztikus lépés. Vészhelyzetben megengedhető, de csak azért, mert a meleg pezsgőnél minden jobb...

Célkeresztben a gyöngyözés

Garamvári Venceltől azt is megtudtuk, hogy a pezsgőkóstolás egy kicsit "látványsport" is, hiszen az ízek, a zamatok és az illatok mellett itt a felszabaduló szénsav-tartalom esztétikai élvezetére is gondolni kell, illetve érdemes. Ezért lényeges a megfelelő hűtés, mert a kellő látvány és az ízélmény akkor jöhet létre, ha a pezsgőt folyamatosan a megfelelő hőmérsékleten, vagyis 5-7 fokosan vesszük magunkhoz.

Ezért fontos a jég, mert a hűtőszekrényből kivett üveg csak a felbontás után közvetlenül produkálja a kellő hőmérsékletet. Márpedig az a jó, ha a pezsgő a testhőmérsékletünkhöz képest mintegy 30 fokkal hidegebben érkezik a szájba, mert így szinte robbanásszerűen szabadul fel a szénsav, és az élményhez ez is hozzátartozik.

A "pezsgés" nem egyedül a szórakozás része, gasztronómiai szerepe is van, hiszen felfrissíti a nyelvünket, hogy jobban érezzük az ételek ízeit is. A pezsgő ezért jó aperitif, de étkezés közben is beilleszthető a menüsorba. Garamvári Vencel szerint fehér húsokhoz illik leginkább, de nagy kedvence a száraz pezsgő és a sütemények párosa is.

Lusta a poharad? Toldd meg egy kortyolással!

A jó pezsgőspohárnak szolgálnia kell az illatok minél teljesebb élvezetét, és a már említett látványt, a gyöngyözést is. Ezért kóstoltunk hat különböző pohárból, mert így találkoztunk a "lusta" poharakkal. A lusta pohár nem hajlandó együtt dolgozni a pezsgővel, vagyis nem mutatja meg annak gyöngyözését.

Maga az ital ugyanolyan finom a rest pohárból is, de vannak megoldások.

A kiskanál butaság? Igen, de bizonyos esetben mégsem...

A pezsgősüveg torkán lenyomott kiskanál, mint a szénsavmegőrzés egyik módja - ilyen csak a mesében létezik! A kóstoláshoz megfelelő szénsavzáróra is szükség van, ennek használatával, kellő hűtés mellett, akár 5-10 órán keresztül megmaradnak a buborékok a palackban.

Garamvári Vencel mégis a kiskanálhoz nyúlt, de kizárólag arra használta, hogy a lusta poharakat ütögetéssel biztassa munkára. És működik: a viszonylag erős kocogtatás hatására megindultak a buborékok!

A pezsgőkóstolásról, ízekről, illatokról, a készítés fortélyairól további információkat hallhat itt, a bormagazin december 28-i adásának első és második részében!