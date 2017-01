Itt lehet korcsolyázni Budapesten

Budapest több nagyobb korcsolyapályája is várja a téli sportok rajongóit, de néhány kerületben ideiglenes pályákat is kialakítottak. Az InfoRádió összeállítást készített arról, hogy hány helyen lehet a fővárosban korcsolyázni.

Budapest első számú korcsolyázó helye továbbra is a Városligeti Műjégpálya, amely február végéig közepéig tart nyitva.

Megkérdeztük a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot, hogy a fővárosi iskolákban hol alakítottak ki ideglenes jégpályákat. A szervezet arról tájékoztatott, hogy a tankerületek jelzése alapján az iskolák többségében jelenleg még nincs korcsolyázási lehetőség, de néhány iskolában, például a XV. kerületi Czabán Általános Iskolában létesítettek a tanulók számára ideiglenes pályát.

Hozzátették: Budapest több kerületében a diákok kedvezményesen vagy ingyen vehetik igénybe az önkormányzat által kialakított köztéri korcsolyapályákat, így a III., X., XIV., XVII., XVIII., XXI., XXIII. kerületben is. Olykor a testnevelés órákat is itt tartják.

Kovács Róbert X. kerületi polgármester korábban az InfoRádiónak azt mondta, Kőbányán két jégpálya is épült a téli időszakra.

A mozgasvilag.hu internetes oldala adatbázisából kiderül, hogy további lehetőségek vannak a korcsolyázni vágyók számára. Így a II. kerületi Marczibányi Sportcentrumban egy 722 nm-es műjégpályát alakítottak ki. Szintén ebben kerületben április végéig tart nyitva a Budai Műjégpálya a Varsányi Irén utcában.

A III. kerületben két helyen, a Fő téren és az aquincumi városrészben ingyenes koripálya várja az érdeklődőket. A IV. kerületi Ice Center 1800 négyzetméteren fogadja vendégeit a Homoktövis utcában, és szintén Újpesten lehet meglátogatni a Megyeri úti jégcsarnokot.

Az Arena Plaza Jégteraszát is felkereshetik a korcsolyázni vágyók. A IX. kerületben is lehet korizni: a Bálna épülete mögött alakítottak ki ideiglenes pályát. A Westend jégteraszon idén is lehet korcsolyázni.

A XV. kerületi Pólus Center az egész évben nyitva tartó jégpályán várja a téli sportok rajongóit. A XX. kerületben a Pesterzsébeti Jégcsarnok várja a vendégeit szeptembertől tavaszig.