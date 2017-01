Játszik a neten? - Most elkezdhet félni

Decemberben nagyszabású támadás érte az ESEA (Esports Entertainment Association) portál adatbázisát, ahonnan több mint másfél millió játékos adatait nyúlták le hackerek. Ez az egyik legnagyobb online játékos versenyszervező szolgáltatás és közösség, akik javarészt a Counter Strike: Global Offensive nevű játékkal kapcsolatos ligák, versenyek szervezésével foglalkoznak.

A támadók eleinte zsarolták az oldal tulajdonosait, akik nem fizették meg nekik a kért 50 ezer dolláros váltságdíjat, ezért a hackerek kiszivárogtatták a netre megszerzett adatokat - idézi a cikket az Origo. Ezek közt vannak lakcímek, felhasználónevek, vezeték- és keresztnevek, titkosított jelszavak, e-mail címek, születési dátumok, telefonszámok, valamint más szolgáltatásokban (Steam, PSN, Xbox Live) használt azonosítók is.

Az ESEA december 30-án adott ki figyelmeztetést, miszerint az adatok kikerültek, és bár számítottak arra, hogy kikerülnek az adatok, még nem megerősített, hogy azok valódiak. Azóta a Redditen több felhasználó is megírta, hogy azok hitelesnek bizonyultak, köztük az ESEA-val együttműködő Jimmy Whisenhunt nevű streamer is.Az ESEA azt javasolja felhasználóinak, hogy azonnal cseréljenek le az eddig használt jelszót, és a biztonsági kérdéseket is, és ezt minden másik olyan oldalon is tegyék meg, ahová ugyanezekkel az információkkal regisztráltak. Az alábbi linken bárki ellenőrizheti, hogy az ő fiókját is érintette-e az adatlopás.