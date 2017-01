Tíz meglepő tévhit az egészséges étkezésről

1. “Ha sok zsírt eszünk, kövérek leszünk”

Persze a túl sok zsír fogyasztása nem biztos, hogy jót tesz a fogyókúrának, de hízáshoz leginkább az vezet, ha a zsírt keverjük a szénhidrátokkal, ekkor a megemelkedett inzulinszint miatt a szervezet mindent elraktároz – magyarázza Juhász Péter, a tudatos táplálkozás és a testépítés szakértője. A zsír önmagában hasznos, diéta esetén is ajánlott a fogyasztása!

2. “Este 6 után nem szabad enni, főleg nem szénhidrátban gazdag ételt”

A nap utolsó étkezésére fogyasztott – megfelelő minőségű - szénhidrát a városi legendákkal ellentétben kifejezetten jótékony hatással van a szervezetre; megkönnyíti az edzés utáni regenerációt, és pihentetőbb alvást tesz lehetővé – mondta Juhász Péter. A táplálkozási szakértő arra ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy ne közvetlenül elalvás előtt, hanem nagyjából 2-3 órával korábban együnk. Azt is vegyük figyelembe, hogy az ember biológiai órája, ahogy egyébként az anyagcsere- és hormontípusa is, egyénenként eltérő, van, aki később, más pedig korábban alszik el!

3. “A nagy mennyiségű hús fogyasztása károsítja a vesét és a májat, köszvényt és vesekövet okoz”

A szükséges hús mennyisége is egyénenként változó, ráadásul a korral csökken. Egy aktív, sportos életet élő embernek jóval nagyobb mennyiségre van szüksége, mint egy ülő munkát végzőnek.

4. “A tisztítókúra nagyon egészséges és fogyaszt is”

Ez a divatdiétáknak és az ezeket fel-felkapó sztároknak, marketingguruknak meg az őket pénzelő cégeknek köszönhető talán legnagyobb keringő ostobaság – jelentette ki Juhász Péter A szakértő kiemelte a méregtelenítés a kiválasztó szervek feladata, amelyeknek optimális működése nélkül nem maradnánk életben. Megfelelő táplálékokkal azonban tudjuk segíteni a munkájukat.

5. “Naponta ötször kell enni”

Kétségtelen, vannak olyanok, akik nagyon jól, sőt kiválóan érzik magukat napi akár 7-8 kisebb, zsírszegény étkezéssel is – mondta a tudatos táplálkozás szakértője. Ők úgynevezett szénhidráttípusúak. Juhász Péter hozzátette, a magyar lakosságnak azonban meglehetősen kis része tartozik ebbe a csoportba, a többség, ha hosszú távon így próbál élni, annak előbb-utóbb súlyos következményei lesznek, és a vége minden esetben elhízás és komoly szervi megbetegedések.

6. “Együnk naponta friss gyümölcsöket a napi rost- és vitaminszükséglet biztosítása érdekében”

A gyümölcsöket szinte mindenki szereti, édesek, zamatosak. Nehéz ellenállni nekik. Azt azonban nem szabad elfelejteni, hogy a manapság egész évben kapható édes, nemesített fajták már korántsem olyanok, mint amilyenek régen voltak – hívta fel a figyelmet Juhász Péter. Vitamintartalmuk meg sem közelíti a szükséges mennyiséget, ugyanakkor rendkívül sok cukor van bennük, ami kifejezetten veszélyes is tud lenni. A szakértő felidézte, hogy a legfrissebb kutatások szerint a fruktóz (gyümölcscukor) gyakorlatilag méreg: a szervezet egyből kivonja a vérből, a máj azonnal zsírrá is alakítja, így közvetlenül energiaként nem tud hasznosulni. Tehát ha rendszeresen eszünk édes gyümölcsöket, azzal sokat ártunk a testünknek. Ugyanez igaz az egészségesnek kikiáltott, rostdús gyümölcslevekre is – tette hozzá Juhász Péter.

6. “Az izmosodáshoz legalább 3-4 óránként kell enni”

Az izomzat éjszaka, alvás közben épül – hangsúlyozta a szakértő. Ha izmosodni, formásodni szeretnénk, oda kell figyelni a megfelelő mennyiségű és minőségű kalóriabevitelre, ami még véletlenül sem egésznapos evést jelent – tette hozzá Juhász Péter. Akkor kell ellátni a szervezetet megfelelő tápanyagokkal, amikor fel is tudja azokat használni.

7. “A fehérjeporok és -készítmények tönkreteszik a májat”

A táplálék-kiegészítésként fogyasztott fehérjekészítményekre ugyanaz igaz, mint a húsokra, nem rosszabbak és nem jobbak. Ezeket jellemzően tejből, tojásból vagy egyéb állati fehérjéből állítják elő – magyarázta a táplálkozási szakértő.

9. “A barna rizs egészségesebb, mint a fehér”

A barna rizs annyiban tér el a fehértől, hogy azon rajta hagyják a külső növényi hártyát. Emiatt ugyan valamennyivel nagyobb a rosttartalma, de a növények úgy védik a magvaikat, hogy az azokat körülvevő burokban toxikus fehérjéket halmoznak fel. Ezek irritálják a vékonybelet, autoimmun-reakciókat és krónikus gyulladásokat okozhatnak. A rostbevitelt inkább sok zöldség fogyasztásával növeljük – ajánlotta Juhász Péter.

10. “Azért jó a paleo diéta, mert bármikor bűntetlenül lehet édességet enni”

Sokszor hallani azt, hogy aki paleozik, nyugodtan ehet mindenféle maglisztekből készült édességet, mert azok nem hízlalnak. Sajnos ez is éppen olyan tévhit, mint az előbbiek – jelentette ki Juhász Péter. Ha nagy kalóriamennyiséget viszünk be, hízunk. A paleo ételek ráadásul magas zsírtartalmúak, a sütemények sok növényi zsírt tartalmaznak, ami kellemetlenebb hatásokkal is okozhat. A növényi maglisztek az Omega-6 zsírokon kívül egyéb, potenciálisan toxikus fehérjéket is tartalmaznak, amelyek sok esetben váltanak ki bélproblémákat, okoznak ételintoleranciákat.