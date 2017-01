Tilos a puszi és a kézfogás

Az utóbbi évekhez képest korábban érkezett az influenza Európába. Magyarországon a 2. héten az előző hetihez viszonyítva kétszer annyian, 31 600-an fordultak orvoshoz influenzaszerű tünetekkel - tudatta az Országos Tisztifőorvosi Hivatal.

Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumában végzett virológiai vizsgálatok során a betegeknél influenza A vírus okozta fertőzést igazoltak, amelynek döntő többsége H3N2 altípusú influenza A vírus volt.

Az influenza az egészséges személyeknél általában szövődménymentesen zajlik - hangsúlyozta a tisztifőorvosi hivatal.

Hozzátették ugyanakkor, hogy az időseknél az influenza A(H3N2) vírus okozhat súlyos, akár halálos kimenetelű megbetegedést, míg a fiatalabb korosztályba tartozóknál inkább a 2009. évi világjárványt okozó influenza A(H1N1) vírus lehet veszélyes.

Jelenleg Európában a megbetegedések döntő többségét az influenza A(H3N2) vírus okozza. Ezért az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is felhívta a figyelmet arra, hogy a súlyos légúti tünetekkel orvoshoz forduló időseknél gondolni kell az influenza megbetegedés lehetőségére, és javasolt influenza-specifikus kezelés még akkor is, ha előzetesen influenza elleni védőoltásban részesült a beteg. A kezelés akkor a leghatékonyabb, ha a tünetek megjelenését követő 48 órán belül megkezdődik.

Az influenza megelőzésének leghatékonyabb eszköze a védőoltás: beadatásának még ilyenkor is lehet szerepe a betegség elkerülésében - húzták alá a szakemberek. Az ebben az időszakban végzett oltások esetén ugyanakkor már fennáll a lehetősége annak, hogy az oltott személy azelőtt megbetegszik, hogy a védőoltás kifejtené hatását, amely 10-14 nap.

Azt javasolják, hogy amennyiben valaki a védőoltás beadatása mellett dönt, lehetőség szerint kérjen külön időpontot háziorvosától, hogy ne kelljen a zsúfolt rendelőben várakoznia, ahol magasabb a fertőződés kockázata.

Azt is kiemelik, hogy az influenza elleni védőoltás nem okozhat influenzás megbetegedést, hiszen az oltóanyag nem tartalmaz élő vírust, a vakcina teljesen biztonságos.

Influenzajárvány idején a fertőződés esélye csökkenthető, ha elkerüljük a zsúfolt helyeket és betartjuk az általános személyi higiénés szabályokat, különös tekintettel a kézhigiénére, a köhögéssel-tüsszentéssel kapcsolatos etikettre. A legfontosabb, hogy

amennyiben valaki az influenza tüneteit észleli magán, maradjon otthon

és tartson távolságot másoktól, ezzel is védve őket a megfertőződéstől - hívják fel a figyelmet.

Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a következőket ajánlja az influenza elkerülésére: