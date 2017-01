A magyar sztárséf utolsóként kezdhetett főzni a híres versenyen

Az első versenynapon az első 12 csapat mutatkozhatott be. Közülük Széll Tamásék utolsóként kezdhettek főzni, és így a 11 másik csapat után kerültek a tányérjaik a zsűri elé.

Először a vegetáriánus tálat szolgálták fel, amely a "Gyökerek & Levelek alatt" fantázianevet viseli. A fantáziadús menüsor pontos leírása a magyar Bocuse d'Or oldalon elolvasható.

Hungary ! #bocusedor Bocuse d'Or (@bocusedor) által közzétett fénykép, 2017. Jan 24., 06:25 PST

Minden ország belekomponált a fogásokba valamennyit a saját nemzeti gasztronómiai hagyományaiból. Széll Tamásék a fenti jeligével tokaji bort, tokaji ecetet, tökmagot, erdei medvehagymát, zellert, magyar szarvasgombát és paprikát használtak fel.

A főfogás a vegán után 35 perccel került a zsűri asztalára. Érdekesség, hogy az idén fő alapanyagként kijelölt bresse-i csirke (amelyet a világ legjobbjaként is emlegetnek) szinte minden fogyasztható részét feldolgozták (a menü itt található). A tál fantázianeve "Magyar téli erdő".

Készítettek grillezett csirkecombot, szárnyat és belsőségeket, homárt fűszerekkel és erdei gombákkal, csirkemell-mozaikot ropogós csirkebőrrel, csirkezsírral és roppanós "tölgyfalevélkékkel", folyami rákot paprikával, petrezselyemkrémmel és homárhabbal. Hogy a magyar jelleget hangsúlyozzák, többféle savanyítást is alkalmaztak.

Hungary !#bocusedor Bocuse d'Or (@bocusedor) által közzétett fénykép, 2017. Jan 24., 06:28 PST

Szerdán mutatja be tányérjait a mezőny második fele, és a holnapi eredményhirdetéskor derül ki az is, hogy Széll Tamásék hanyadik helyen végeztek.

Széll Tamáséknak egyébként tehetségük mellett statisztikai esélyük is van a győzelemre, ugyanis az európai döntő nyertese korábban többnyire győzött a világdöntőben is. Igaz, ehhez lesz egy-két szava az egyre javuló amerikai, vagy például a mindig jól szereplő dán csapatnak is.