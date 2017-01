Interneten is követhetjük a magyarokat a Bocuse d'Or döntőjén

A döntős csapatok, köztük Széll Tamás és a magyar csapat piaci bevásárlásával vette kezdetét hétfőn a Bocuse d'Or nemzetközi szakácsverseny lyoni döntője, amelyet interneten is követhetnek a szurkolók és az érdeklődők.

A csapatok egy előzetes lista alapján tölthették meg a kosaraikat a piacon, ahol hihetetlen széles zöldségválasztékból válogathattak. A magyar csapat kosarába többek között kétfajta cékla, fokhagyma, burgonya, échalotte, sárgarépa és csicsóka került. A piacra évek óta a környékbeli őstermelők szállítják a zöldségeket. Több, mint 140 féle zöldség kapott helyet a polcokon, köztük számos, kimondottan az itteni régió kedvence - tájékoztatta a Magyar Bocuse d'Or Akadémia az MTI-t.

A nemzetközi szakácsversenyen a hétfő, szerda és péntek az előkészületek napja, a kedd, csütörtök és szombat pedig a versenyeké, amikor a 24 csapat időre főz. A kezdéstől öt óra elteltével kell tálalni egy vegán ételt, ezután 35 perccel egy húsételt - mondta el korábban Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke, aki Magyarországot képviseli a 24 tagú zsűriben.

A versenyfogások egyik kötelező alapanyaga a különleges bresse-i csirke, de a magyar csapat versenyfogásaiban a nemzeti sajátosságok is feltűnnek. Többféle savanyítást is felhasználnak az ételek elkészítése során, az alapanyagok között pedig szerepel a tokaji bor és ecetek, a magyar erdei gombák és a dió, és a felhasznált tálak formaterve is visszaadja a magyar jelleget.

A lyoni világdöntőre kontinentális selejtezőkön át lehetett eljutni, Budapest adott otthont az európai finálénak, amelyet a magyar csapat megnyert. Széll Tamásék azóta meghatározott terv alapján intenzív tréningen vettek részt. A négyfős magyar csapat mellett 20-30 ember: designerek, szerkesztők, médiaszakemberek dolgoznak, felkészülésüket tanácsadóként segíti Rasmus Kofoed dán séf, a Bocuse d'Or történetének legsikeresebb versenyzője, aki bronz-, majd ezüst- és aranyszobrot nyert a nemzetközi szakácsversenyen, míg koppenhágai étterme, a Geranium idén a harmadik Michelin-csillagot is megkapta.

A döntőn kedden 9.50-kor kezdődik a magyar csapat főzése, 14.50-kor találják a vegán ételt, 15.25-kor a húsételt.

Aki nem tudott kiutazni, az interneten követheti az eseményeket, és a budapesti Hold utcai piacon szurkolói központot is létrehozott a Magyar Bocuse d'Or Akadémia.