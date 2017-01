Miért betegszünk meg télen könnyebben?

A kevés napfény, a hideg, a túl rövid nappalok, vagy a mozgáshiányos hónapok miatt is leszünk télen gyakran betegek – mondta az InfoRádiónak Kádár János immunológus, az Immunközpont főorvosa.

Azt gondolhatjuk, az őszi-téli időszakban gyakori nátha, vagy más néven meghűlés előfordulását – nevéből adódóan – a zord időjárás, a hideg levegő segíti. A Yale University kutatói vizsgálattal is igazolták ezt a felvetést. Egereken végzett kísérletükben megfigyelték, hogy a külső hőmérséklet csökkenésével egyenes arányban romlott az egerek védekező képessége.

A legtöbb náthát embereknél a rhinovírus okozza, a kutatók ezért a kórokozó egy módosított, egerekben is tüneteket előidéző típusával fertőzték meg a kisállatokat. Észrevették, hogy ahogyan csökkent a külső hőmérséklet, a kórokozó úgy fertőzött meg egyre több egeret. Mindez azért történt, mert a légutakban található védekező sejtek működése egyre romlott. Normál testhőmérsékleten ezek a sejtek figyelmeztető jelzéseket küldtek a körülöttük lévő sejteknek, amelyek ennek hatására olyan antivirális fehérjéket állítottak elő, amelyek elpusztították a légutakba került kórokozókat. A hőmérséklet csökkenésével azonban a sejtek működése jelentősen lecsökkent, kevesebb fehérjét állítottak elő, így nem tudták meggátolni a kórokozók elszaporodását.

Kádár János szerint, mivel télen a hideg ellen nem sokat tehetünk, a hangsúlyt inkább arra kell fektetni, hogy támogassuk az immunrendszer működését. A főorvos ehhez azt ajánlja, fogyasszunk rostdús, fehérjében gazdagabb ételeket és vigyázzunk a bélflóra egészségére.

„Az egészséges bélflóra az immunrendszer alapja, ezért kerülni kell a felesleges antibiotikum szedését, ha mégis szükséges, probiotikumokkal támogassuk a működését. A vitaminok, nyomelemek és ásványi anyagok közül az antioxidánsok, A- és E-vitamin, polivitaminok, szelén, cink ajánlott, de

érdemes a természet patikáját is segítségül hívni:

a fagyöngy és az Echinacea is hatásos a betegségek elleni védekezésben.”

Télen több időt töltünk zárt térben, ahol a kórokozók is könnyebben terjednek, ezért nagyon fontos a megfelelő zsebkendőhasználat és a rendszeres kézmosás. A túl száraz levegő is irritálja, kiszárítja a légutak nyálkahártyáját, emiatt is könnyebben kaphatunk el fertőzéseket. Érdemes párásító készüléket használni, vagy a szobákban teregetni – olvasható az Immunközpont közleményében.

+1 tanács

Furcsának tűnhet, de a jókedv is hatásos fegyver lehet a kórokozókkal szemben. Bizonyára mindannyian tapasztaltuk már, hogy magánéleti vagy munkahelyi stressz időszakában gyakrabban kaptunk el betegségeket. A kialvatlanság is fokozhatja a betegségekre való hajlamot. A szakember ezért azt ajánlja, úgy próbáljuk beosztani a napjainkat, hogy jusson idő pihenésre, testi-lelki feltöltődésre is.