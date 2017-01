Jeges programok a Balatonnál a hétvégén

Elő a korcsolyákkal, fakutyákkal, meleg ruhákkal, és irány a Balaton, ahol jeges bulik és jégtúra is várja a kicsiket és a nagyokat.

A hétvégén is nyitva lesznek a kijelölt jégpályák, de ezeken kívül számos rendezvény is szórakoztatja a befagyott tóhoz utazókat. Továbbra is él azonban a figyelmeztetés: egyedül lehetőleg senki ne menjen a jégre, és mindenki kerülje a turzásokat, rianásokat. Tiltó táblával jelölt területen vagy riasztás idején nem szabad a tóra menni. A tavon délelőttönként rianások alakulhatnak ki - itt elolvashatják, mikre érdemes figyelni.

A Balaton jege Siófok környékén 30 centiméter vastag, így a hétvégén várhatóan marad a jó minőségű, korcsolyázásra is alkalmas jég - derült ki az Országos Meteorológiai Szolgálat siófoki obszervatóriumának méréseiből.

Balatonalmádiban szombat-vasárnap tart a Jég-Hétvége: 10-16 óra között limbó, kori-rocky, sorversenyek, váltók, kötélhúzás, célba dobás és más családi programok várják a látogatókat - olvasható a balatontipp.hu oldalon.

Balatonfenyvesen a Központi strandon szombat délután 13-16 óra között szól a bulizene, lehet korcsolyát és fakutyát kölcsönözni, lesz farsangi fánk, tea és más meleg ételek, italok. A tervekben jégvitorlás bemutató is szerepel. A jelmezeket sem érdemes otthon hagyni, aki ilyenben érkezik, sorsoláson különféle jutalmakat nyerhet (sorsolás 15 óra után).

Balatongyörökön Jégparti lesz játékos ügyességi versenyekkel a Községi strandon vasárnap 15 órától. A parton forralt bort és teát árulnak majd. Lesz hokimeccs is, de a részvételhez saját felszerelés szükséges.

Balaton-Átcsúszás: Január 28-án, szombaton Fonyód és Badacsony között idén is át lehet kelni a befagyott tavon. A két végpontról egy előre bejárt útvonalon, szakaszosan indulnak majd a csoportok a kicsivel több mint öt kilométeres túrára.

Erről az útvonalról biztonsági okokból letérni nem lehet, a tó jege sok, laikusok számára láthatatlan veszélyt rejthet.

Délelőtt 11 órától 12 óráig indítják a szervezők a vízimentőkkel a résztvevők csoportjait. Arra mindenki készüljön, hogy a túlpartról magának kell megszerveznie a vissza- vagy hazajutást (a jégen sem lehet visszamenni). Fontos információk (nem lehet végig korizni, legyen vízmentes tok a mobilnak, ajánlott a neoprén ruha, mi lesz a pontos útvonal stb.) az esemény Facebook-oldalán olvashatók.

Vonyarcvashegyen péntektől vasárnapig tart a mulatság korcsolyázással, fakutyázással, zenével, minden nap 15 órától. Szombaton 13 órakor megnyitják a II. Vonyarcvashegyi Jégszobrász Művésztelepet, ahol a tervek szerint Noé bárkáját és egy vízisárkányt faragnak ki a jégtömbökből. Kettőtől ügyességi programok lesznek, háromkor limbóverseny kezdődik, és lesz jégből készített körhinta is.

Zánkán a Községi strandon szombaton 13 és 17 óra között várják az érdeklődőket a jeges strandpartyra.

Korizás a Balatonon

Számtalan másik, programot nem rendező kijelölt korcsolyapálya is látogatható, többek között Keszhelyen, Tihanyban, Siófokon, Balatonkenesén, Gyenesdiáson, Balatonfüreden. Biztosan sokan lesznek azokon a helyeken is, ahol ugyan nincs kijelölt rész, de a jég alkalmas a korizásra (például Alsóörs, Balatonfűzfő, Örvényes, Balatonföldvár).