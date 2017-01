Ön durr bele síző? - Vigyázzon, ráfázhat!

Síelés, korcsolyázás, snowboardozás, sőt szánkózás közben is érhetnek balesetek, különösen, ha felkészülés nélkül érkezünk a pályákra - mondta Dobos Márta ortopéd orvos.

Az egész éves mozgáshiány nem lehet és nem is szabad egy hét síeléssel pótolni!

Ne „durr bele” módjára!

A téli sportokhoz jó erőnléti, edzettségi állapot szükséges, amely többhetes felvezető tréninggel érhető el. Az intenzív síelés a nagyobb magasság miatti alacsonyabb oxigénkoncentráció miatt is igénybe veszi a szervezetet, erre a legjobban a hónapokkal korábban megkezdett futással, biciklizéssel, személyi edzéssel lehet felkészülni. A leghatékonyabb, otthon is végezhető felkészítő gyakorlatok például a guggolás és a rugózás kombinálása, a páros lábbal jobbról-balra szökdelés és az egyik lábról a másikra történő szökkenés – ismertette Dobos Márta. Az Oxygen Fájdalomcentrum ortopéd orvosa hozzátette, mivel ilyenkor megnő az energia- és vitaminszükséglet, fokozottan kell figyelni a megfelelő táplálkozásra, a rendszeres folyadékpótlásra és a kellő pihenésre is, és egy előzetes orvosi vizsgálat sem árt.

Bemelegítéssel kezdjünk!

Minden sportolás előtt be kell melegíteni – hívta fel a figyelmet Dobos Márta. Az ortopéd orvos hangsúlyozta, ez az ugyanis az egyik leghatékonyabb módszer a balesetek elkerülésére. Ha terhelés előtt alaposan átmozgatjuk izmainkat, ízületeinket és ínszalagjainkat, akkor baleset esetén is csökkenthetjük a sérülés mértékét, például a szalagszakadások esélyét.

Szakszerűség és felszerelés

A szakszerűtlen síelés komoly balesetek forrása lehet – figyelmeztetett az ortopéd orvos. Dobos Márta kiemelte, a felnőtteknek és a gyerekeknek is muszáj megtanulniuk az alapvető technikai elemeket, tartásokat, mozdulatokat. Fontos a jó minőségű és jól védő sportfelszerelés és a réteges és meleg – megfelelő hőmérséklet szükséges az izmok és a szalagok olajozott működéséhez – öltözék is. Mivel síelés közben a térd komoly veszélynek van kitéve, fontos a rögzítése, illetve a kötés helyes beállítása, amihez kérjük szakember segítségét. Csomagolás előtt vizsgáljuk át az öltözékünk minden elemét, hogy még időben cserélhessük, javíthassuk, amit kell.

Koncentráltan

A téli sportok nagy ellensége az alkohol, de a fáradtság is. Tévhit, hogy a forralt bor és a röviditalok bemelegítenek. Az alkohol inkább csökkenti a koncentrálóképességet, tompítja a reakciókat és értágító hatása miatt a kihűlés esélyét is növelik. A fáradtságot is komolyan kell venni, hiszen aki elcsigázottan erőlteti a mozgást, könnyebben megsérülhet. A legtöbb baleset délután, a síelés végén történik, ügyeljünk rá, hogy ebben az időszakban gyakrabban tartsunk pihenőt – hívta fel a figyelmet az Oxygen Fájdalomcentrum ortopéd orvosa.