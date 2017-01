Rosszkedv ellen is mozogjon!

A mozgás véd

A legtöbb ember tudja, hogy a testmozgásnak számos pozitív hatása van, mégis kevesen sportolnak rendszeresen. Holott számos vizsgálat támasztja alá, hogy a hangulat javulása már közvetlenül a testedzés után is érezhető, persze ehhez az is szükséges, hogy olyan mozgást végezzünk, ami tetszik és az edzettségi szintünknek is megfelel.

A mozgás antidepresszáns hatását már 1969-ban kutatások igazolták; az edzettebb depressziós betegeknek kevésbé voltak súlyosak a tüneteik. Később, egy 55.000 fős vizsgálat szintén azt bizonyította, hogy a rendszeres testedzés alacsonyabb szorongásszintet eredményez – függetlenül a társadalmi helyzettől, a nemtől és az életkortól. Más kutatásokból az is kiderült, hogy

a kitartóan végzett sport még hosszú évek múlva is megvéd a hangulatzavaroktól.

A mozgás még a kezelés alatt álló depressziós betegek esetén is hatékonyan képes csökkenteni a tüneteket, és ebben nem csupán a társaságnak, a buzdításnak és a motivációnak van szerepe, hanem a hormonoknak is.

Stressz, ami legyőzi a stresszt

A mozgás során szerzett pozitív élmények természetes módon javítják az önértékelést, de a változások biológiailag is magyarázhatók. Bármennyire is furcsa, az fizikai aktivitás valójában stresszt jelent a szervezetnek. Ha sikerül eltalálni a megfelelő intenzitást és gyakoriságot, az agy alkalmazkodik ehhez, a visszatérő stresszhez, és több olyan anyagot kezd termelni, amelyek részt vesznek a stresszválaszban – például noradrenalint és szerotonint. Ezek a hormonok antidepresszáns hatásúak, vagyis

a kitartóan végzett sport egyfajta természetes gyógyszere a hangulatzavarnak.

Az opiátok csökkentik a fájdalom- és fáradtságérzetet, amelyek hiányát akkor is érezhetjük, ha rendszeres mozgás esetén kihagyunk egy-egy edzést.

A mozgással barátkozni is lehet

A mozgás nem csak fizikai szinten véd – hangsúlyozta Darabos Balázs. Kiemelte, aki sportol, új ismerősökre, barátokra, támogató közösségre is szert tehet.

Ha a WHO ajánlásának megfelelően sikerül legalább heti 150 percet kardiomozgással töltenünk, többek közt csökken a vérnyomásunk, a koleszterin- és vércukorszintünk, megelőzhetjük a vastagbél-, emlő-, prosztata- és tüdőrákot, valamint jelentősen mérsékelhetjük a stressz következményeit – foglalta össze az Oxygen Wellness Indoor Cycling üzletágvezetője.