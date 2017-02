Rövid telet jósol Tibor, a medve

Február másodika jeles napnak számít: a népi időjóslásban ezen nap időjárásából lehet következtetni a tél hosszára. A hagyomány ezt a medvék előbújásával is összekapcsolja, így elvileg azt kell figyelni, hogy van-e árnyéka a medvének ezen a napon. A Fővárosi Állat- és Növénykertben évtizedek óta figyelik, hogy van-e ilyenkor árnyéka a medvéknek, sőt, az utóbbi kilenc évben Mackófesztivál keretében külön programként szervezik meg a medveárnyék-észlelést.

Az állatkert tájékoztatása szerint idén kíváncsi gyereksereg figyelte, hogy mi fog történni. A szervezők először bemutatták a két kamcsatkai barnamedvét, Tibort és Romulust, majd Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke beszélt a medvékhez kapcsolódó népi időjóslás hagyományairól.

A két medvét végül 11 órakor engedték ki a sziklabarlangból a kifutóba. A borús idő miatt azonban jól láthatóan kirajzolódó árnyékuk egyáltalán nem volt, így az észlelés azzal az eredménnyel zárult, hogy a medvék nem látták meg az árnyékukat. A népi megfigyelések szerint ez arra utal, hogy a tél már nem tart sokáig, és hamarosan beköszönt a tavaszias időjárás.

A hosszú távra szóló előrejelzésekben persze még a modern meteorológia eredményeinek felhasználásával is igen sok a bizonytalanság, a népi időjóslásban pedig még ennél is nagyobb. Ez utóbbi ugyanis generációk sorának az emberi emlékezet által megőrzött tapasztalatain alapul, amelyek eleve kevésbé pontosak, mint a meteorológiai megfigyelések lejegyzett adatai. Ráadásul a régiek megfigyeléseihez képest az éghajlat is sokat változott. A népi időjóslás hagyományainak ápolása azonban ennek ellenére is fontos feladat.

A Fővárosi Állat- és Növénykert tapasztalatai szerint egyébként a medvék árnyékára alapozott időjóslás alig több, mint az esetek felében válik be. Vagyis az eredmény nem sokkal jobb, mint ha például érme feldobásával próbálnánk megtippelni, hogy rövid vagy hosszú télre kell-e számítanunk.

A népi hagyományokhoz kapcsolódóan vasárnapig tart a Mackófesztivált az Állatkertben. A rendezvényen változatos programokkal, látványetetésekkel, állatbemutatókkal, arcfestéssel, kézműves foglalkozással, méhészeti bemutatóval és mézkóstolóval, illetve zenés családi műsorokkal várják a nagyközönséget. A 14 éven aluli gyermekek pedig a fesztivál ideje alatt díjmentesen látogathatják az Állatkertet, ha brummogva érkeznek a főbejárathoz.