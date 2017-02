A bioritmusunkhoz alkalmazkodik és alig 3 litert fogyaszt a Lufthansa új repülője

Az új A350-900 látványos fényjáték kíséretében mutatkozott be február 2-án a nyilvánosságnak Münchenben. A géppel a kétliteres fogyasztású flottáját mutatta be a cég, ez a repülőgép ugyanis 100 utaskilométerre vetítve 3 liternél is kevesebb üzemanyagot fogyaszt.

A gyors időzónaváltással járó álmatlanságot, fejfájást, fáradtságot igyekszik csökkenteni a Lufthansa azzal, hogy az Airbus A350-900-as utasszállítóin többféle világítási beállítással igazodik utasai nappali és éjszakai bioritmusához. "Aki már utazott több időzónán át, ismeri a problémát – az ember biológiai órája kizökken a megszokott kerékvágásból" - írta a turizmus.com.

Az ellazulást segítő meleg fényt pihenőidőszakokban állítják be, míg a hidegebb fényt a szervezet stimulálására használják az út aktívabb szakaszaiban. A Lufthansa a berlini Kardorff Ingenieure tervezőiroda szakembereivel dolgozta ki a különböző fénybeállításokat.