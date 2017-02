Figyelem, visszatér a havazás és az ónos eső

A hétvégén változékony idő várható, kezdetben eső, ónos eső, havazás is lehet, vasárnap már napsütés is elképzelhető. Lassan enyhül a hideg, helyenként már a leghidegebb órákban is 0 fok körül alakul a hőmérséklet, napközben 10 fok körüli meleg lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos középtávú előrejelzéséből.