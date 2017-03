Két újítás is jön a Facebookon

Tesztelik a "nem tetszik" gombot, de egyelőre nem ott, ahol szeretnénk, de érdekesnek ígérkezik. Szintén tesztelik az "ajánlott" hírfolyamot is.

A Messengerben a válaszokra lehet majd újfajta módon reagálni: az eddigi öt, érzelmet kifejező gomb és a "tetszik" mellett megjelenik a "dislike", vagyis a "nem tetszik" jelzés is (a lehetőség Messenger Reactions néven fut).

A tesztfunkció egyelőre nem mindenhol elérhető, a Facebook nem is jelentette be. Azt viszont most elárulták a TechCrunch-nak, hogy ha tetszik a felhasználóknak, a teljes közönségükre kiterjesztik a lehetőséget.

Szintén tesztelik az Instagramban már működő "explore" lehetőséget: ott a keresés alatt lehet erre kattintva olyan csatornákat látni, amelyeket nem követünk, de az Instagram algoritmusa szerint érdekes lehet számunkra.

Ezt tervezik bevezetni a Facebookra, de ott egy "alternatív hírfolyamként" jelenik meg - írta a Mashable. Megmarad a hagyományos stream a "Home" gombra kattintva, de az "Explore" -rel olyan bejegyzéseket kapunk, mint például hogy 11 ismerősünk megnézett egy videót, hátha nekünk is izgalmas.