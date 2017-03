Kíméletlen kalauz, mégsem büntet

Megjelent a Michelin-kalauz 36. európai kiadása: 20 európai ország, 44 nagyváros 2332 étterme került be az idei válogatásba. A kalauzba való bekerülés is nagy tisztesség, de amelyik hely minősítésben is részesül az az igazi dicsőség.

A Bib Gourmand a jó ár-érték arányú helyek minősítése, ahol ízletes ételt szolgálnak fel megfizethető áron. Eddig Magyarországon a Petrust és a Lacikonyhát tüntették ki ezzel a minősítéssel, idén azonban már a Dob utcai Fricska Gasztropub is Bib Gourmand hely lett. A Fricska 21. századi polgári konyhát kínál a bulinegyedből betérő vendégeknek, az étkekhez helyben sütött kenyér, lekvár és befőzött befőtt jár, de még az olasz tésztákat is helyben készítik.

Az idei Michelin-kalauz azonban nem csak adott, hanem el is vett. Továbbra is megőrizte csillagát a Costes, a Costes Downtown, az Onyx és a Borkonyha, de a Tanti elvesztette 2015-ös csillagát. A csillaghullás azonban várható fejlemény, hiszen Pesti István séf már egy hónappal azután otthagyta az éttermet, hogy megkapták a csillagot. Így a Tanti csillag nélkül maradt, Pesti István pedig régi álmát és ideáját megvalósítva vidéken, Tatán az Öreg-tó partján álló Platán étteremben folytatta a munkát. Itt saját gazdaságot próbál felépíteni, az étterem pedig a helyben termelt alapanyagokkal dolgozik.

A Michelin-csillag a Michelin abroncsgyártó cég nevéhez kötődik. A francia vállalat az 1800-as évek végén szabadalmaztatta a levegővel felfújt gumiabroncsot, amely jelentős előrelépést jelentett a közlekedés fejlődésében, az autósok már hosszabb utakra is vállalkozhattak. A francia abroncsgyártó hamar felismerte, ha már a lehetőség adott, az utazásra célt is kell adni az embereknek, ebből fejlődött ki a speciális útikalauzok és térképek kiadása, amelyek közül a legnépszerűbb a szálloda- és étteremkalauz.

A Michelin-ellenőrök, az úgynevezett inspektorok inkognitóban járják a világot, a cég vezetéséből sem mindenki ismeri a személyüket. Felkészítésüknek köszönhetően a világon mindenhol azonos kiválasztási szempontok és módszerek szerint készítik el bírálatukat.

Egy-egy étteremben kizárólag a feltálalt étel minőségét bírálják öt szempont szerint:

a termék minősége

az elkészítési mód és az ízélmény

a konyha eredetisége, a konyhafőnök személye

az ár-érték arány

a megbízhatóság, időtállóság, állandóság

Kevés csillagot osztanak, háromcsillagos helyből van a legkevesebb, Európában 58 ilyen étterem működik.