Ez a kutya lett a világ legszebbje - fotók

Egy kétéves amerikai cocker spániel szerezte meg a győztesek győztesének - Best in Show - járó díjat vasárnap este a világ legnagyobb és legrangosabb kutyakiállításának számító birminghami Crufts-on.

A Miami nevű négylábú a vadászkutya kategória győzteseként került be a négynapos verseny végső hét finalistája közé. A Best in Show cím elnyerésével a fekete, fehér és barna színű amerikai cocker spániel, teljes nevén Afterglow Miami Ink, 56 ország csaknem 22 ezer versenyzőjét utasította maga mögé.

Miami Észak-Angliában él gazdájával, Jason Lynn-nel, aki igazi különlegességnek nevezte kedvencét és elmondta, hogy "a szava is elakadt és rettentő boldog" a győzelem miatt.

A 126 éves múltra visszatekintő kutyakiállítás második helyezettje a Frankie nevű kétéves miniatűr uszkár lett, aki a Reserve Best in Show címmel távozhatott a birminghami nemzeti kiállítóközpontból.

