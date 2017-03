Váratlanul fenyegető jövő vár a dohányosokra

Évente mintegy hatmillió ember hal meg a világon a dohányzás következtében, s a statisztikák szerint a cigarettázók átlagosan tíz évvel élnek kevesebbet, mint nem füstölő honfitársaik. A fejlett országokban évről évre csökken a részarányuk, miközben a fejlődőkben még nem indult be a változás.

Néhol már olyan mértékű a dohányosok számának visszaesése, hogy egyes országok

2030-ra gyakorlatilag dohánymentessé válhatnak.

Erre a legtöbb esély Ausztráliában van. A kontinensnyi ország polgárainak a 60 évvel ezelőtti bő kétharmada helyett ma már csak a nyolcada dohányzik, s minden negyedik ausztrál elmondhatja magáról, hogy sokévi cigizés után felhagyott a füstöléssel. A nyugat-ausztráliai Curtin Egyetem prognózisa szerint a nők körében 2029-ben, a férfiakéban pedig egy évvel később „hal ki” a dohányzás Ausztráliában – ha folytatódnak a dohányzás elleni programok. Például az, hogy gyakorlatilag már mindenhonnan ki vannak tiltva a cigarettázók, tilos a dohányáru reklámja, s a füstölnivalót csak egyenzöld színűre parancsolt dobozokban, a gyermekszemek elől elzárt szekrényekből kiadva lehet forgalmazni - írja a hvg.hu.

A többi fejlett államban későbbre, a 2040-es évek második felére teszik a hagyományos dohányzás megszűnését, az amerikai Citigroup elemzése szerint Nagy-Britanniából és az USA-ból 2050-re tűnhetnek el szinte teljesen a dohányosok. Ázsiában viszont elhúzódik ez a folyamat, ott néhány évtizeddel későbbre várható a dohányzás felszámolása.

Korábban is voltak hasonló jóslatok – az 1960-as években akadtak, akik 2000-re tették a füstmentesség bekövetkeztét –, mindenesetre egyre kevesebb országban számít még mindig divatosnak a füstölgés. A szakértők két forgatókönyvet tartanak elképzelhetőnek. Az első szerint gyakorlatilag változatlanul folytatódnak a jelenlegi trendek, és végül nem marad cigarettás. A másik szcenárió szerint viszont lassul a dohányosok számának csökkenése, ám előbb-utóbb csak a „kemény mag” marad meg, s annyira elfogadhatatlanná válik a füstölés a társadalmakban, hogy végül be is tilthatják a hatóságok.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!