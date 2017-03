Új funkciókkal bővült a Google Térkép

Már Magyarországon is elérhetők a gigacég újításai.

Már Magyarországon is elérhető a valós idejű helyszín-megosztás, ami a Google Térkép alkalmazáson keresztül működik.

A "Helyszín megosztása" gombbal aktiválhatjuk a funkciót, és itt választhatjuk ki, hogy kivel szeretnénk megosztani tartózkodási helyünket. Ezután megjelenik a helyzetünk a másik félnél, és mi is élőben követhetjük ismerősünk útját. Emellett akár linken is megoszthatjuk, hogy merre járunk.

A helyszín-megosztást nemcsak simán kikapcsolni lehet, hanem egy előre beállított időpontban magától is leállhat.

A Google Térkép új funkciója a cég szerint biztonságot adhat, ha például úgy érezzük, hogy veszélyben vagyunk út közben, mert akkor valós időben megoszthatjuk útvonalunkat ismerőseinkkel, akik végigkövethetik, hogy épségben eljutunk-e az úti célunkig. Emellett előnyös lehet baráti társaságok esetében is, amelynek tagjai üzenet helyett egyszerűen csak megosztják, hogy ki merre jár, és mennyi időre van a megbeszélt találkozóhelytől.

A Google nemrég aktiválta azt a funkciót, amellyel kedvenc helyeinket is elmenthetjük egy listára és meg is oszthatjuk ismerőseinkkel, de kívánságlistát is létrehozhatunk és bővíthetünk minden alkalommal, amikor olyan helyet találunk, ahova később biztos visszamennénk.