Így alakul át az időjárásunk

Időjárási helyzet Európában

Kontinensünk középső területein kifejezetten enyhe az idő, a Kárpát-medencében 23, 25, Lengyelországban 21, 24, de még Berlin körül is 23, 25 fokig emelkedik délutánra a hőmérséklet. Európa időjárását ugyanis Szicíliától Svájcon és a Balti-tengeren át Lappföldig egy hullámzó frontzóna osztja ketté. Előtte délies áramlással meleg, száraz levegő áramlik egészen északra is; nagy területen felhőtlen az idő.

Ugyanakkor a frontzóna mentén felhősebb, csapadékosabb, mögötte pedig több fokkal hűvösebb az idő, Hollandiában csak 12, 16, Franciaországban 10, 16 fok között alakul a csúcshőmérséklet. Hétfő estig még döntően anticiklon és leszálló légmozgások alakítják a Kárpát-medence időjárását, de hétfő délutántól már megközelít bennünket észak felől az említett hullámzó frontzóna hidegfronti szakasza, így a nap második felében északon már helyenként zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat.

Várható időjárás az ország területén hétfő estig

Hétfő reggelig szinte felhőtlen lesz az ég. Holnap délelőtt és kora délután is még jellemzően derült, napos időnk lesz, de a nap második felében az ország északi felén már gomolyfelhők is megjelennek az égen, amelyekből ott késő estig helyenként zápor, főként északnyugaton egy-egy zivatar is kialakulhat átmeneti szélerősödéssel. Az ország nagy részén a mérsékelt északi szél csak időnként élénkül meg.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 10 fok között alakul szeszélyes területi eloszlásban, de az északi völgyekben gyenge fagy is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 21 és 25 fok között valószínű.