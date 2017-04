Köszöntötték Budapest legidősebb gorilláját

Szombaton ünnepelte negyvenedik születésnapját Liesel, a Fővárosi Állat- és Növénykert legidősebb gorillája. A fiatalnak már egyáltalán nem mondható gorillahölgyet szombaton köszöntötték fel a gondozók, a nagyközönség és a sajtó fokozott érdeklődésétől kísérve.

Az ünnepelt természetesen tortát is kapott, amelyet az állatgondozók készítettek a gorillák szája íze szerint. A születésnapi finomság piskótalapokból épült fel, a krémet gránátalmával, zabpehellyel és mézzel elkevert joghurtos túrókrémből készítették, a tetejére pedig különféle gyümölcsök, alma, őszibarack, eper, szőlő, banán, ananász és mangó kerültek.

Gyertyát természetesen nem lehetett a tortára rakni, helyette pár szál sóspálcikát szúrtak a tetejébe, amelyek végén egy-egy datolya díszelgett. Két szelet almából pedig a 40-es számot faragták ki az állatgondozók. A torta mellett egyéb finomságokat, valamint új játékokat is kapott Liesel, sőt, mindezekből a gorilla csapat többi tagja is részesült.

A húsvétra való tekintettel a gondozók tojásokat is elrejtettek mind a gorillák, mind az orangutánok kifutójában, így a születésnapi köszöntés után igazi húsvéti tojáskeresésre is sor került az állatkerti emberszabásúaknál.

Liesel 1977. április 15-én született a Majna-Frankfurti Állatkertben, és tizenkét éves korában, 1989 tavaszán lett a Fővárosi Állat- és Növénykert lakója. Negyven évével, ha nem is matuzsálemi, de már meglehetősen idős állatnak számít. A természetben ilyen korú egyedek már ritkaságszámba mennek, állatkertekben viszont, ahol az állatok tovább élnek, a gorillák akár az ötven éves kort is megérhetik. Liesel egyébként amellett, hogy az öt egyedet számláló budapesti gorilla csapat legidősebb tagja, éveinek számát tekintve az Állatkert összes többi lakójával összehasonlítva is dobogós helyezést ért el. A kertben élő kilencezer állat közül csupán az 1973-ban Budapesten született Tücsök nevű vízilóhölgy, valamint az 1950-es évek óta (!) az Állatkertben látható csukaorrú aligátor, Samu idősebb nála.

Tekintélyes kora mellett Liesel anyaként is nagyon sikeresnek mondható. Budapestre érkezése óta három utódot hozott a világra, és sikeresen fel is nevelte őket. Dango 1992-ben, Gorka 1996-ban, Ebobo pedig 2000-ben született, így ma már valamennyien felnőtt állatoknak számítanak: napjainkban Sanghaj, Madrid, illetve Barcelona állatkertjeit lakják. A három sikeresen felnevelt utód azért is fontos, mert az állatkertek nemcsak a bemutatás, az ismeretterjesztés és az állatok jobb megismerése miatt tartanak gorillákat, hanem azért is, hogy összehangolt nemzetközi tenyészprogramok keretében történő szaporításuk révén hozzájáruljanak a megmentésükhöz is. A Budapesten is látható síkvidéki gorilla (Gorilla gorilla) ugyanis kritikusan veszélyeztetett fajnak számít.

Liesel születésnapjához kapcsolódóan szombaton egész nap különleges programokkal várták az érdeklődőket az Emberszabásúak Házában. A gondozók a Budapesten lakó állatok szokásairól meséltek, a Jane Goodall Intézet munkatársai pedig az emberszabásúakat őshazájukban fenyegető természetvédelmi problémákra hívták fel a figyelmet.