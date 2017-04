Szombaton bringás felvonulás járja körbe Budapestet

"Két célja is van az I Bike Budapest felvonulásnak. Egyrészt az, hogy megmutassuk, milyen jó a városban bringával járni és kerékpárra ültessük azokat is, akik még nem azzal járnak. A felvonuláson lezárt utakon lehet végigtekerni Budapesten, egész családok is jöhetnek, sőt bátorítani is szeretnénk mindenkit arra, hogy hozza a gyerekeket, nagyszülőket is" - mondta a Magyar Kerékpárosklub szóvivője.

Halász Áron szerint szeretnék minél inkább bringázhatóbbá tenni Budapestet és a nagyvárosokat. Sok fejlesztés elkezdődött, de a belvárosi forgalomcsillapítás továbbra is várat magára. A bringások kinőtték a régi, elavult kerékpárutakat. "Nagy szükség lenne például arra, hogy a Lánchídon, ahol át fogunk vonulni, és amit két évre a felújítás miatt le fognak zárni, a munkálatok után megoldják a biciklizést. Vagy fontos lenne például, hogy megoldják a Bartók Béla úti kerékpározást."

A vonulással pedig a Városligetbe fognak kiérni, aminél Halász Áron szerint továbbra is kérdés, hogy a felújítás után rosszabb vagy jobb lesz-e ott biciklivel közlekedni.

"Ez egy örömbringázás, de vannak céljaink, és szeretnénk, ha minél több biciklis fejlesztés lenne, aminek köszönhetően sokkal többen tudnának kerékpárra ülni, és a bringás közlekedés is egy mederbe terelhető lenne."

Idén a Szabadság térre azért esett a szervezők választása, mert az egy jó gyülekezőhely és egy szép zöld park a belváros közepén, és mivel a hétvégére már jó időt jósolnak, ezért valószínűleg egy zenés piknikkel fogják kezdeni a szombati programot.

A Városligetnél volt egy kis változás, mert először a Királydombra volt meghirdetve a felvonulás, de a Nagyrétre fognak menni a bringások a rendőrség kérésére, mert rendőr- és tűzoltónap lesz a Ligetben ugyanabban az időben, és a két rendezvény helyszínét végül megcserélték.

Időpontok, pontos helyszín és egyéb tudnivalók itt.