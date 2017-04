Fontos információk a kutyatartóknak és a természetjáróknak!

Kezdetben a kicsinyek még nem tudják követni anyjukat, így az elfekteti őket, míg elmegy táplálkozni, vagy ha veszélyt érez. Az állatok - amelyekkel akár a lakott területek közelében is találkozhatunk - ilyenkor próbálnak beleolvadni környezetükbe; mozdulatlanok maradnak akkor is, ha valaki a közvetlen közelükbe kerül vagy hozzájuk ér.

Ez azonban nem jelenti, hogy sérültek vagy betegek - hívja fel a figyelmet az Országos Magyar Vadászati Védegylet.

Semmiképp sem szabad hozzájuk érni, megközelíteni az állatokat, mivel az ember szaga miatt az anyjuk nem fogja gondozni őket, és éhen halnak vagy ragadozók prédájává válnak.

Fontos az is, hogy ezekben a hetekben a szokásosnál is jobban ügyeljenek kedvenceikre a kutyatartók. Egy megkergetett suta vagy tehén elvetélhet vagy akár el is pusztulhat. Ha pedig a kutya kiszimatolja a gidát, borjút, nem is kell bántania ahhoz, hogy megpecsételje a sorsát.

A szervezet figyelmeztet: a vad, amíg él, az állam tulajdona, így ha valaki hazaviszi a gidát, borjút, a Btk. értelmében lopást követ el.