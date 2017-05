Elképesztő helyre másztak fel a tűzoltók

A rendezvény célja az volt, hogy versenyszerű keretek között mérjék fel a tűzoltói beavatkozások során fellépő fizikai igénybevételt. A tűzoltók teljes menetfelszerelésben (bevetési ruha, csizma, védősisak, kesztyű, acélpalack) teljesítették a nem mindennapi versenyt.

Az ország szinte több pontjáról érkeztek versenyzők. Voltak köztük önkéntes tűzoltók és hivatásos beavatkozók is. A mezőnyben két hölgy is volt, a férfiak mellett ők is sikeresen teljesítették a huszonöt emeletes magasságot-írta a Bama.hu.

Az abszolút kategóriában Bodó László nyert, a nőknél pedig Pál Katalin volt a leggyorsabb.

