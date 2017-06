Fesztiválozzon sörmesterekkel Óbudán

A Kisüzem 2017 nevű rendezvényen kéttucatnyi sörfőzde mintegy 200 féle sörét lehet majd kóstolni. A sör mellé ételeket a felvonuló food truck-ok szolgáltatnak.

A Kisüzem fesztiválokkal az a szervezők célja, hogy legyen egy olyan is a sörfesztiválok sorában, amelyen kizárólag a hazai készítésű sörök jelennek meg. E feltétel alól idén csupán egy határon túli sörfőzde kapott felmentést, a csíkszentsimoni Csíki Sörmanufaktúra.

Import sörökkel tehát ezen a fesztiválon nem fog találkozni a közönség.

Akikkel viszont személyesen is találkozhat, azok a sörfőzők, akikkel eddig leginkább csak a söreiken keresztül volt kapcsolata. A Kisüzem 2017 kiváló alkalom megismerni azokat, akik már több, mint húsz éve főzik a sört, és azokat is, akik esetleg csak az elmúlt években kezdték, de már a legjobbak között vannak.

Ezt a sörfőző-sörfogyasztó találkozót szolgálja a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének standja, ahol mindhárom napon óránként egy-egy sörfőzde tulajdonosa/sörmestere fog állni és csapolni a pult mögött valamint beszélni a főzdéről és a söreikről.

A fesztivál szervezői gondoltak az otthon sört főzőkre is, a Gasztroudvarban házisör-főzöknek tartanak workshopot.

A fesztivált június 9-én, pénteken 16 órakor Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer polgármestere egy hagyományos fahordó csapra verésével nyitja meg.

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatának támogatásának viszonzásaként a kitelepülő sörfőzdék vállalták, hogy minden standon lesz legalább egy igen kedvező árfekvésű sör (100 Ft/dl).

A fesztivál továbbra is ingyenes és nincs kötelező üvegpohár sem, de több főzdénél is lehet majd bérelni vagy vásárolni poharakat, esetleg otthonról hozni a kedvenc korsót. A fizetőeszköz mindenütt készpénz, de amelyik standon adottak a technikai feltételek, ott bankkártyával is lehet majd fizetni.

