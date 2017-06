A nagy kérdés: tanuljon-e a gyerek a nyári szünetben?

Egy stresszesebb időszak után a gyermekek számára is túl nagy váltást jelent, hogy az iskola szünet beköszöntével azt csinálnak, amit akarnak vagy éppen sok programot szerveznek a számukra. Ezért átmenetre, lassú alkalmazkodásra van szükség – mondta az InfoRádiónak Kalamár Hajnalka klinikai szakpszichológus.

A szakember emlékeztetett arra, hogy ilyenkor, egy adott szakasz végéhez köthetően lázas, hasfájós megbetegedések is előfordulhatnak.

Az átmenet életkoronként és személyiségtípusonként is eltérő.

A kamaszokat érdemes pár napig békén hagyni,

hogy saját maguk regenerálódjanak. Néhány nap múlva aztán készen állnak az aktívabb szabadidős programokra is – vélekedett.

A kisiskolások esetében érdemes strukturálni az időt, mert ebben a korban, ha nincsenek meg a keretek, az bizonytalanságot okoz. Ezért meg kell beszélni velük, hogyan fogják tölteni ezeket a napokat, és úgy ötvözni a programokat, hogy abban jusson idő a pihenésre és az aktív kikapcsolódásra is – fejtette ki a klinikai szakpszichológus.

Kalamár Hajnalka szerint

nyáron a tanulást nem szabad szóba hozni sem egy darabig.

Fontos, hogy az aktív és a passzív pihenés egyensúlyban legyen, és az is, ha a szülők megbeszéljék a gyerekkel, mihez van kedve. A szünidő alatt a mozgásra is hangsúlyt kell helyezni, hiszen ezzel a gyerekek úgy regenerálódnak, hogy fizikailag is megerősödnek.

A szakember felhívta a figyelmet arra is, hogy negatív következményekkel járhat, ha a gyerek ha túl sok időt tölt az interneten. Azt tanácsolta, hogy napi 1-2 óránál többen ne játsszon a számítógépen, míg az óvodás korúak csak alkalmanként barangoljanak a világhálón. Ezt csak akkor lehet megvalósítani, ha a szülők megtervezik a napközbeni programot – tette hozzá.

