Tanácsok a diákmunkára készülőknek

A profession.hu felületén a legtöbb jelentkezés a fesztiválmunka-, játszóházi kisegítő-, és mozis kisegítő pozíciókra érkezett az elmúlt egy hónapban, de az ügyfélszolgálati és adminisztrátori állások is népszerűek a fiatalok körében. A felmérések szerint a vendéglátásba és a kiskereskedelembe még mindig kiemelten keresik a diákokat, általában különböző informális csatornákon keresztül. Ha sikerült megtalálni az ideális munkát, a jelentkezés folyamata éppen úgy zajlik, ahogy az később, a teljes munkaidős állások esetében is történik majd.

Mire érdemes figyelni?

Mérjük fel, hogy pontosan mik a lehetőségek

Gondoljuk át, hogy belefér-e az elfoglaltságaink közé az adott pozícióval járó megterhelés. Biztosan fel tudunk-e kelni korán, fent tudunk-e maradni éjszaka, vagy bírjuk-e a fizikai terhelést, ha épp ezekre van szükség egy munkakörnél. Fontos, hogy tisztában legyünk a saját képességeinkkel, ne vállaljuk túl magunkat. Sokat hozzátesz még akár 1-2 hét munkához is, ha azzal foglalkozunk, amihez értünk, vagy amit szeretünk - kezdjük az ennek megfelelő munkák keresésével a folyamatot.

Ismerjük meg a kínálatot

Az állásoldalak böngészése mellett érdemes az ismeretségi körben is kérdezősködni. A környékbeli cégeknél is lehetnek lehetőségek, megéri érdeklődni, így akár hosszabb utazás nélkül is bejárhatunk dolgozni. Nézzünk utána a munkáltatónak és a munkakörnek: ha lehet, az ott dolgozókon keresztül, ha nem, akkor az interneten. Ez nem csak ahhoz jön jól, hogy a megfelelő helyet válasszuk, de az információk az állásinterjú során is segítenek.

Válasszunk okosan

Ha tehetjük, már most igyekezzünk olyan nyári munkát választani, ami kapcsolódik a tanulmányainkhoz, vagy olyat, amelynek segítségével olyan készségeket sajátíthatunk el, amiket később kamatoztatni tudunk. Hiszen pályakezdőként az is fontos lesz, hogy mit írhatunk be az első hivatalos önéletrajzunkba.

Készüljünk fel az interjúra

Nem ugyanaz az elvárás egy multinacionális cégnél, ahová gyakornoki pozícióra jelentkezünk, mint a helyi kiskereskedésben, ahol az árufeltöltői munkát pályázzuk meg. Igazítsuk az adott szituációhoz a bemutatkozásunkat és készüljünk fel rá, hogy az első benyomás a lehető legjobb legyen. Azokat a tulajdonságokat kell kihangsúlyoznunk, amik jól jönnek majd a munka elvégzésénél.

Öltözzünk alkalomhoz illően

A megjelenésünkre vonatkozó alapszabályok nemcsak az irodai munkában, de a leglazább munkakörnyezetben is érvényesülnek. A legfontosabb a tiszta és ápolt külső, viseletünkkel kerüljük a végleteket. A kötetlenebb helyeken a fiúk hosszú, könnyű anyagból készült szövetnadrágot viselhetnek, cipőjük lehet utcai lábbeli. A lányok választhatnak egy visszafogott ruhát vagy szoknyát, fontos azonban, hogy a feltűnő minták, feliratok kerülendőek. A szoknya pedig minden esetben érjen a térd alá. A ruha kivágással érdemes vigyázni, a mélyen dekoltált felső, csőtop, miniszoknya, rövidnadrág nem interjúra való.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!