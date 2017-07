Újabb megdöbbentő részlet Törőcsik Mari állapotáról

Törőcsik Mari január óta fekszik a szombathelyi kórházban. Bár a hírek szerint a színésznő mellől kitiltották a látogatókat, volt férjével, Bodrogi Gyula meglátogathatta, és a Ripostnak elárulta, hogy valójában miért nem tud enni, és ezáltal felépülni.

„Amikor bent vagyok nála a kórházban, akkor azért rá tudom arra beszélni, hogy egyen. Tulajdonképpen az a legnagyobb probléma, hogy az évekkel ezelőtti klinikai halála következtében lebénult az egyik keze. Most ráadásul legyengítette a betegség is, és sajnos emiatt nem tud fogni. Szóval nem az a probléma, hogy nincs étvágya, hanem az, hogy egyedül nem tud enni, képtelen megfogni az evőeszközöket. Ha ott vagyok, akkor természetesen én is segítek neki ebben” - közölte a Nemzet Színésze.

