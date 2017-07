Kit és miért csípnek inkább a szúnyogok? Íme a válaszok

Több kutatás is bizonyítja, hogy a szúnyogok nem találomra csípnek – írja a HáziPatika.com. Szakértők szerint nagyrészt genetikai adottságaink befolyásolják, mennyire találnak valakit vonzónak a vérszívók.

Azt, hogy kit „szeretnek” a szúnyogok, több szempont is befolyásolja – olvasható a HáziPatika.com cikkében. Mint írják, a bőrön élő baktériumok hatással vannak a szagunkra. A verejtékünk nélkülük szagtalan lenne, a baktériumok által kibocsátott anyagok alakítják a testszagot. A baktériumállomány összetétele egyéni, amelyet sok tényező, köztük a genetikai adottságaink is befolyásolnak, a szagunk is különböző.

A kutatások szerint a szúnyogok számára bizonyos szagok vonzóbbak.

A vérszívóknak nem mindegy az áldozat vércsoportja sem, a leginkább a 0-ásat kedvelik. A vérből vett minta alapján meg is tudják állapítani, érdemes-e valakit megcsípniük. A szúnyogok körében legkevésbé az A-s vércsoportúak népszerűek.

A szúnyogokat vonzza a szén-dioxid is, amelynek jelenlétét speciális érzékelőik segítségével már akár ötven méterről is megérzik a levegőben. Ez, mivel szén-dioxidot lélegzünk ki, nem jó hír, azoknak különösen nem, akik valamiért többet is bocsátanak ki a szokásosnál. Ez például nagyobb termet esetén, mozgás közben történhet meg, de

a kertészkedés is vonzza a szúnyogok érdeklődését.

A kutatásokból az is kiderül, hogy terhesség idején is nagyobb a szúnyogcsípés kockázata, ennek oka a HáziPatika.com szerint a testszag megváltozásában és a szén-dioxid-kibocsátás emelkedésében kereshető.

