Néhány fűszer és étel, amikkel szabadulhatunk a halálos betegségektől

Vérzsírszintünk csökkentésére, ereink védelmében fűszereket is bevethetünk, a növények egy része ugyanis – bár az orvosi terápiát nem helyettesítik – hosszú távon csökkenthetik a kockázatot.

A stroke több rizikófaktorát – az elhízást, cukorbetegséget, dohányzást, alkohol és állati zsiradékok fogyasztását – képesek vagyunk szabályozni. Életmódváltással, gyógyszerekkel, fűszerekkel mi is tehetünk a gutaütés ellen.

A rizikófaktorok felismerésével és az életmód megváltoztatásával megelőzhető lenne a szélütéses, azaz stroke-os esetek nyolcvan százaléka – hívja fel a figyelmet a Magyar Stroke Társaságra hivatkozva a vg.hu.

A szélütés vezető kockázati tényezője a keringési betegségek feléért felelős magas vérnyomás, ezért fontos, hogy törekedjünk a 140/90 alatti értékre.

A vérnyomás felső értékének minden 10 Hgmm-rel való csökkentése nagyjából 30 százalékkal, az alsó érték 5-6 Hgmm–es mérséklése pedig 42 százalékkal csökkenti az agyi érkatasztrófák kockázatát. A stroke-társaság szerint a magas vérnyomás minden olyan napon károsítja a szervezetet, amikor a vérnyomásérték 140/90 Hgmm fölött van. Figyeljünk odaa vérzsirszintre is, mert ha magas, megnöveli az érelmeszesedés kialakulásának esélyét, ami szintén szélütéshez vezethet.

Érdemes tudni, hogy a kis sűrűségű, úgynevezett veszélyeztető, LDL-koleszterin szintjének emelkedése növeli, míg a nagy sűrűségű, védő hatású, HDL-koleszterin szintjének emelkedése csökkenti a kockázatot. Túlsúly esetén vagy állati zsiradékok bőséges fogyasztásakor a „rossz koleszterin” koncentrációja nő, a „jó koleszteriné” pedig csökken. A „jó koleszterint” egészséges testtömeggel, a rendszeres testmozgással, túlsúly esetén fogyással, továbbá a dohányzás mellőzésével növelhetjük.

Könnyen kivédhető tényezők

A cukorbetegség veszélyeztetheti az agyi ereket, ám megfelelő diétával, a terápia pontos betartásával, a súlyfelesleg leadásával stabilizálhatjuk a vércukorszintünket, s ily módon

csökkenthetjük a stroke kialakulásának veszélyét.

A dohányzás szintén komoly rizikófaktor, hiszen a belélegzett dohányfüstben lévő mérgező anyagok miatt megváltozik a vér összetétele, nő a vérrög kialakulásának veszélye, csökken a védő koleszterin szintje. Napi 20 szál cigaretta kétszeresére, de akár hatszorosára is emelheti az agyi infarktus kockázatát.

Komoly rizikó a passzív dohányzás, a helytelen életmód és az elhízás is.

A túlzott sófogyasztás magas vérnyomást, a túl sok telített – állati eredetű – zsiradék és a transzzsír pedig magas koleszterinszintet, érelmeszesedést okoz. Jelentősen növelik a stroke kialakulásának veszélyét a mindennapi stresszhelyzetek is, a krónikus alkoholizmus pedig négyszeres rizikót hoz magával. Aki pitvarfibrillációban szenved, annak ötször nagyobb az esélye a gutaütésre, és hajlamosító tényező a vér magas húgysavszintje is. Nem szabad elhanyagolni a lelki tényezőket sem, hiszen a stressz, a depresszió, a világgal szembeni ellenséges hozzáállás és a pesszimizmus is jelentősen megnöveli a stroke veszélyét.

Azok közül, akik negatívan, ellenségesen látják a világot, kétszer annyian szenvedtek szélütést,

mint a pozitívan gondolkodó társaik.

Az Egyesült Államokban a Penn State University kutatói arra jutottak, hogy ha az ételeink az antioxidáns hatású vegyületeket nagyobb mennyiségben tartalmazó fűszerkeverékkel készülnek, akkor csökkenhet a vérnek a zsíros ételek fogyasztása után megemelkedő trigliceridszintje.

Ugyanők megállapították, hogy a fokhagymát fogyasztók összkoleszterinszinje nyolc százalékkal kevesebb lett, ezt 50 éves felnőttek esetében a szívproblémák valószínűségének 38 százalékos csökkenésével hozták összefüggésbe.

A Nutrition Today szaklap szerint a cukorbetegeknél a fahéj jelentősen csökkentette a koleszterinszintet, illetve más vérzsírok szintjét, miközben a cukorbetegséggel nem küzdők számára közömbös volt - írja a vg.hu.

A fahéj javítja az emésztést, csökkenti a koleszterinszintet és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik.

A kurkuma gyulladáscsökkentő, májvédő és koleszterin­csökkentő, védi a szívet és az érrendszert.

A gyömbér gyulladáscsökkentő, vírusölő és emésztés- és keringésjavító.

A fekete bors serkenti a gyomorsav termelését.

A szurokfű (oregánó) enyhe antibiotikus hatású, csökkenti a koleszterinszintet és javítja a légzőszervek teljesítményét.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!