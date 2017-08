Rendkívüli hőség fojtogat - Tovább erősödik a kánikula, jön a 41 fok

Az Országos Meteorológiai Szolgálat Facebook-oldalán kedden kiemelték: az

már biztos, hogy a mostani lesz a szezon eddigi legerősebb hőhulláma,

a legmelegebb napokban a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 39, 40 Celsius-fokot, sőt egy-egy helyen a 41 fok sem kizárt.

Kedden még nem dőlt napi melegrekord, de következő napokban megvan rá az esélye; a meteorológiai szolgálat adatai szerint országszerte számos helyen volt 35 foknál is melegebb, többfelé (főként keleten és a fővárosban) 37 fokot is mértek. Mivel a következő napok maximumrekordjai 40 fok körül (a fővárosiak 37-39 fok között) lesznek, a hőmérséklet (főként a hétvégén) megközelítheti, akár meg is döntheti a napi rekordértékeket. Emellett a belvárosi területeken és a magasabban fekvő helyeken a legmagasabb minimumok rekordjai is veszélyben lehetnek - tették hozzá.

Megjegyezték, hogy bár Magyarországon július vége, augusztus eleje az éghajlati átlagok szerint is a legmelegebb időszak,

ez a hőség nálunk is szélsőségesnek számít:

az ilyenkor szokásos 28, 29 foknál mintegy 10 fokkal lesz melegebb a napokban. Péntektől vasárnapig lesz a legmelegebb, akkor az ország túlnyomó részén 35 fok fölé melegszik a levegő. Kevésbé forró léghullámok az északnyugati tájakat érhetik el időnként, de a hőség tartós mérséklődése várhatóan csak a jövő hét első napjaiban kezdődik meg, akkor előbb északnyugaton, pár nap késéssel délkeleten is enyhülhet a forróság. "Jelentősebb lehűlést a jövő hét második fele hozhat" - írta a meteorológiai szolgálat, hozzátéve: "ez még igen bizonytalan".

A szokatlan meleg miatt Közép- és Délkelet-Európa több országában is a legmagasabb fokozatú figyelmeztetés van érvényben - emelte ki a meteorológiai szolgálat.

Az előrejelzés szerint szerdán sok napsütés várható, csak kevés fátyol-, illetve délután északnyugaton, nyugaton gomolyfelhő lehet, ott egy-egy zápor előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 16-23 fok között valószínű. A legmagasabb hőmérséklet 34-38 fok között alakul.

Szentes Tamás országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár keddtől péntek éjfélig az egész országra hőségriadót rendelt el.

Rendkívüli hőség fojtogatja Olaszországot

Szerdán tetőzik és még további hat napig tart az egész Olaszországban tomboló hőség.

Majdnem mindenhol negyven Celsius fok körüli hőmérsékletet mutatnak az olaszországi hőmérők. Az érzékelt hőmérséklet azonban ennél is magasabb: a délkelet-szardíniai Capo San Lorenzo meteorológiai állomásán kedden 50 fokot mértek.

Firenzében és Nápolyban negyvenkilencet, Ferrarában negyvennyolcat, az Adria-tengerparti üdülőhelyen Riminiben negyvenhetet érzékeltek.

Még a tengerszint felett hétszáz méteres magasságban található L'Aquilában is 38 fok volt.

Az afrikai forróság szerdán tetőzik és a jövő hét elejéig eltart. Az olasz polgári védelem szerdára 16 városban rendelt el hőségriadót, csütörtökre pedig további tízben: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Miláno, Nápoly, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Róma, Torinó, Trieszt, Velence, Verona és Viterbo városában, ahol a hatóságok arra szólították fel időseket, betegeket és gyerekeket, ne menjenek ki az utcára. A meteorológusok szerint ez lesz az év legmelegebb hete Olaszországban.

Az Olaszországban is rendkívülinek számító hőség az ötödik kánikulahullám a nyár eleje óta. A hónapok óta tartó csapadékhiány miatti szárazságban eddig 76 ezer hektár erdő és bozót égett le Itáliában, ami a korábbi évek átlaga kétszeresének felel meg.

Tizenegy északi olasz tó kritikus helyzetben van,

a víz szintje erősen csökkent az átlagoshoz képest. Köztük van többek között az északi Comói-, a Garda- és a Maggiore-, valamint a közép-olaszországi Braccianó-tó.

A trópusi hőség megtöltötte az olaszországi tengerpartokat, de a turisták nem menekültek el a városokból sem: sokan a városi szökőkutakban keresnek felfrissülést, pedig ezt mindenhol borsos pénzbírsággal büntetik.

