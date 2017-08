Rengeteg ember halálát okozza, pedig könnyen ki lehetne védeni

A stroke megelőzéséhez nagyban hozzájárulhat a pitvarfibrilláció korai felismerése és kezelése, melynek szokásos terápiájához a véralvadásgátlás is hozzá tartozik.

Ugyancsak fontos a megelőzésben a társbetegségek kezelése és a helyes életmód kialakítása.

Minderről a Videoklinika kardiológus szakértője beszél ezen a felvételen.

A pitvarfibrilláció a felnőttek körében a leggyakoribb szívritmuszavar, ami az életkor előrehaladtával gyakoribbá válik. A 65 év feletti népesség 3-5 százalékánál fordul elő, 80 év felett már minden 10. embernek lehet ilyen ritmuszavara.

A pitvarfibrilláció (pitvarremegés) egy olyan szívritmuszavar, mely során a szív nem ritmusosan húzódik össze, ezért a pulzus tapintásakor nem a megszokott lüktetés tapasztalható, hanem ritmustalan pulzációt lehet érezni - írja a webbeteg.hu.

Normális esetben a szív ritmusos működését az úgynevezett szinuszcsomó irányítja, pitvarfibrilláció esetén a szívpitvarban sok elektromos impulzus keletkezik, mely a pitvar-kamrai csomón keresztül elérve a szívkamrákat, ritmustalan szívösszehúzódásokat vált ki. A pitvarfibrilláció lehet folyamatos, átmeneti vagy ismétlődő, a tüneteket ez is befolyásolja. Hirdetések Ha valakinél kétszer vagy több alkalommal jelentkezett a ritmuszavar, azt visszatérő pitvarfibrillációnak nevezik, ami az alábbiak szerint csoportosítható: Paroxismalis pitvarfibrilláció: általában 24 órán belül, de legkésőbb 7 napon belül kezelés nélkül is megszűnik. Perzisztens pitvarfibrilláció: 7 napnál tovább tart, és beavatkozással (elektromos sokk segítségével, vagy gyógyszer alkalmazásával) megszűntethető. Permanens pitvarfibrilláció: a ritmuszavar sosem szűnik meg, általában semmilyen terápiára nem reagál, leginkább az idősebb embereknél fordul elő.

A pitvarfibrilláció tünetei és diagnosztizálása

Egyes esetekben, sajnos az első tünet a pitvarfibrilláció következtében kialakult vérrög okozta agyi keringési zavar (stroke), amely akár beszédzavarral, vagy féloldali bénulással is járhat. Időnként az automata mérővel történt vérnyomásméréskor észlelt ritmustalan pittyegés hívja fel a figyelmet a szívműködés zavarára. Sokszor azonban nem veszi észre a páciens a bajt, csak egy szűrővizsgálat során készített EKG során kerül felfedezésre a ritmuszavar - ezt nevezik tünetmentes pitvarfibrillációnak. A probléma mielőbbi felismerése nagyon fontos, ezért ritmuszavar esetén EKG készítése - vagy a 24 órás Holter monitorozás - mielőbb tanácsos. Az alábbi tünetek jelentkezésekor haladéktalanul orvoshoz kell fordulni (nagyfokú rosszullét esetén ügyeleti ellátás igénybevételére is szükség lehet): heves, rendszertelen szívdobogás (palpitáció) mellkasi fájdalom gyengeség/fáradtság/levertség szédülés/eszméletvesztés légszomj megmagyarázhatatlan verejtékezés szorongás/félelemérzet

Az agyi vérellátási zavarra utaló féloldali bénulás, beszédzavar esetén azonnal mentőt kell hívni! Miért okozhat problémát tünetmentes esetben is? A pitvarfibrilláció miatt megváltozik a véráramlás a szívpitvarban, mely apró vérrög kialakulásához vezethet! Ha egy rutin EKG során derül ki a ritmuszavar, akkor is szükség van kezelésre, mivel a pitvarfibrilláció egyik legsúlyosabb következménye, az agyi keringési zavar, tünetmentes, jó általános állapotú betegekben is létrejöhet. Ez súlyos, akár maradandó egészségkárosodáshoz is vezethet, ezért ennek megelőzésére mindent meg kell tenni orvosnak és betegnek egyaránt.

