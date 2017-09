Egy milliomos, aki elképesztő dolgokat művelt

James Stephen Fossett 1944. április 22-én született a Tennessee állambeli Jacksonban, de Kaliforniában nőtt fel. A kalandok és kihívások iránti érdeklődése már gyerekkorában megmutatkozott. Kitartásáról és szívósságáról árulkodik, hogy tizenhárom évesen már elérte a legmagasabb cserkésztiszti rangot. Évtizedekkel később azt mondta, hogy a cserkészet volt a legjobb dolog, ami vele történhetett, mert megtanult célokat kitűzni és azokat elérni, emellett vezetői képességekre is szert tett.

A Stanford Egyetemen közgazdaságtant tanult, diáktársai közül nemcsak eredményeivel, hanem vakmerő vállalkozásaival is kitűnt. Egyszer például fogadásból kiúszott a már bezárt, a parttól két kilométerre fekvő Alcatraz-szigeti börtönig, és megpróbált egy feliratot kitűzni a falra, de az őrök megakadályozták. 1968-ban a Washington Egyetemen üzleti diplomát szerzett, majd a legnevesebb cégeknél foglalkozott számítógéprendszerekkel. Néhány év múlva rájött, hogy a pénzügyi világban érzi igazán otthon magát, és 1973-ban a Merrill Lynch banknál helyezkedett el. Kemény munkájának és rámenős stílusának köszönhetően rendkívül sikeres üzletembernek számított, és miután tizenöt éven át különböző cégeknél dolgozott, saját értékpapírcéget alapított. Ekkor már dollármilliókat keresett, de úgy érezte, hogy a tőzsde világában semmi érdekes nem történik, többet akart, mint pusztán a megélhetéséért dolgozni. Szokásává vált, hogy minden évben hat hétre elvonult a hegyekbe, hogy állóképességét javítsa.

Virágzó cégei biztos hátteret nyújtottak számára, ezért minden erejét rekordokat döntő vállalkozásokra fordította. Élete során öt sportágban 116 rekordot állított fel, igaz, legalább annyiszor feladta, mint ahányszor sikerrel járt.

1995-ben elsőként repülte át egyedül hőlégballonnal a Csendes-óceánt. 2002-ben (öt sikertelen kísérlete után) ő lett az első ember, aki egyedül, leszállás nélkül kerülte meg a Földet hőlégballonnal. A több mint 33 ezer kilométeres út megtételéhez 13 napra, 8 órára és 33 percre volt szüksége. 2004-ben kormányozható léghajójával 111,8 kilométeres sebességet ért el, amivel szintén világcsúcsot állított be.

Nevéhez 23 gyorsasági és 9 távolsági vitorlás rekord fűződött. Egyebek között ő szelte át leggyorsabban az Atlanti- és a Csendes-óceánt, a La Manche-csatornát, kerülte meg a Brit-szigeteket, ő tette meg a leggyorsabban a Miami és New York közötti távot. 2004-ben 38 méter hosszú katamaránjával, amelyet kizárólag a sebességet szem előtt tartva építettek, 58 nap, 9 óra, 32 perc és 45 másodperc alatt kerülte meg a Földet, amivel világrekordot állított be, és még ma is az ötödik legjobb eredmény.

A repülés területén is számos rekordot állított fel. 2005-ben GlobalFlyer nevű szuperkönnyű sugárhajtású repülőgépén leszállás és üzemanyag-feltöltés nélkül repülte körbe a Földet. 2006-ban - még ezen is túltéve - megdöntötte az egyszemélyes távrepülés időrekordját, 76 órát és 45 percet töltött a levegőben, miközben ismét megkerülte a Földet, sőt az út hossza érdekében kitérőt is tett. Ugyanabban az évben vitorlázógéppel állított fel magassági világrekordot, az Andok fölött 15 460 méterre, a sztratoszférába emelkedett. Eltűnésekor ő tartotta a világ körberepülési rekordját mindkét irányban, valamint az Egyesült Államok átrepülési világrekordját nem szuperszonikus géppel.

Emellett a hegymászásban is jeleskedett: hat földrészen - köztük az Antarktiszon is - megmászta a legmagasabb csúcsokat, de a Mount Everestre asztmája miatt nem indult el. Sikeresen teljesítette az Alaszkát átszelő, 1600 kilométeres Iditarod kutyaszánversenyt, a hawaii Ironman triatlont és a száz mérföldes coloradói ultramaratont, átúszta a La Manche-csatornát, volán mögé ült Le Mans-ban a híres 24 órás autóversenyen és a Párizs-Dakar ralin.

Nyaktörő vállalkozásai közben mindig szerencséje volt, csak egyszer szenvedett bokatörést. Többször menekült meg teljesen reménytelen helyzetekben, egyszer 8000 méteres zuhanást követően a tengerben landolt ballonjával, csak három nap után tudták kimenteni. A halála előtt még azt jósolta, nyolcvanévesen is rekordokat állít majd fel, ha máshogyan nem, hát kerekesszékből. Ekkor már készült a tengeralattjáró, amellyel a Mariana-árok mélyére akart lemerülni.

2007. szeptember 3-án egy nevadai farmról szállt fel kisgépével, hogy megfelelő terepet keressen következő kalandjához, a szárazföldi autós sebességrekord megdöntéséhez. Miután nem tért vissza a megadott időben, az Egyesült Államok egyik legnagyobb keresési akciójában száznál több repülőgép és több ezer önkéntes indult felkutatására, de 62 ezer négyzetkilométernyi terület átvizsgálása után sem akadtak nyomára. A milliomost felesége kérésére 2008 februárjában hivatalosan halottnak nyilvánították. Az év októberében egy hegymászó a Sierra Nevada keleti oldalán rátalált Fossett igazolványaira és egy ruhadarabjára, majd a repülőgép roncsai és a milliomos maradványai is előkerültek. A vizsgálat szerint a gépet egy lefelé irányuló hirtelen légmozgás csapta a hegyoldalnak, és Fossett azonnal életét vesztette.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!