Hihetetlen kettősség az időjárásban

A Kárpát-medencében kedd estig kettős arcát mutatja az időjárás. Nyugaton napos idő várható, csapadéknak csekély az esélye, a keleti területeken még kedden is az említett frontrendszer hatása érvényesül, átmeneti felhőzet-csökkenés után ismét több felhő, és eső valószínű.

Hétfő estére a gomolyfelhők feloszlanak, északkeleten, keleten is csökken a felhőzet. Éjszaka már csak néhol a keleti határnál és kis eséllyel délnyugaton lehet eső, zápor.

Kedden nyugaton folytatódik a gomolyfelhős, napos idő, de az ország keleti felén is hosszabb időre kisüt a nap. A déli óráktól növekszik meg a Dunától keletre észak felől a felhőzet, és az ország keleti harmadán eső, zápor is valószínű. Napközben az északnyugati, nyugati szél megélénkül, kedden a Dunától keletre időnként meg is erősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 13 Celsius-fok között alakul, a nagyvárosokban és a vízpartokon lesz enyhébb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 18 és 25 fok között valószínű, a tartósabban borult területeken marad 20 fok alatt a hőmérséklet.

