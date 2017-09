Ilyen az egészséges uzsonna

Nagyon fontos, hogy legyen benne gabonaféle: szendvics, müzli, zabkeksz, és jó, ha szezonális gyümölcsöt is visz a gyerek – tájékoztatott Antal Emese. A Tét-Platform szakmai vezetője hozzátette, zöldségnek tehetünk egy sárgarépát, vagy paradicsomot, retket a szendvicshez. Antal Emese kiemelte, fontos az is, hogy tejterméket is egyen délelőtt a gyerek, jó megoldás a joghurt, a szendvicsben lehet sajt vagy körözött. Mindenképpen vigyen magával folyadékot, a legjobb a víz, de ízesíthetjük gyümölcslével és adhatunk cukor nélküli teát is – hangsúlyozta a Tét-Platform szakmai vezetője.

„A legfontosabb szempont, hogy olyan tízórait csomagoljunk, amit a gyerek megeszik.

Figyeljünk a cukor-, sótartalomra, és inkább a zsírszegényebb dolgokat válasszuk. Az adag nagyságára is ügyeljünk: egy alsósnak nem kell három-négy szendvics, egy is elég, ami mellé tehetünk egy almát, egy korpás vagy zabkekszet.”

Antal Emese arra hívta fel a figyelmet, hogy alsósok esetén fontos, hogy ne pénzt adjunk a gyereknek, és a változatosság érdekében az ebédhez igazítsuk a nap többi étkezését.

