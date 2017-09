Már a krumplitól is félhetünk - mi jöhet még?

Habár az egyik legártalmatlanabb élelmiszerként tartjuk számon,

a burgonya is okozhat allergiát vagy ételérzékenységet.

Mivel sok mindenben megtalálható, nehéz beazonosítani, ha valóban ez okozza a tüneteinket.

"A valódi burgonyaallergia nagyon ritka, de ha mégis kialakul, bármilyen életkorban megjelenhet" - mondta el dr. Hidvégi Edit gasztroenterológus, a Budai Allergiaközpont orvosa a hazipatika.com kérdésére. Bár a burgonya fehérjetartalma nem túl magas, inkább a szénhidrátok jellemzik,

a héj alatt levő allergének tüneteket okozhatnak.

"Gyermekek esetén általában ekcémás betegeknél találkozunk vele, akik több táplálékra is allergiásak, nemcsak a burgonyára. 3-4 éves korig okoz tüneteket, elsősorban súlyos hasmenést, amit a főtt burgonya is kivált. Felnőttkorban leginkább bőrtünetek jelentkeznek: a nyers burgonya tisztításakor a kéz kipirosodik, nagyobb mennyiséggel való hosszabb érintkezés akár hólyagos kiütést is kiválthat. Ebben az esetben egy másik allergén játszik szerepet, ami pollenekkel ad keresztreakciót. Orrfolyást, tüsszögést, orr- és szemviszketést is kiválthat.

A burgonya szára, levele és termése is súlyos bőrgyulladást okozhat

ezeknél az embereknél" - tette hozzá a szakember.

Érdemes megjegyezni, hogy sok esetben nem valódi allergiáról van szó, létezik burgonyával szemben intolerancia is. Allergia esetén az immunrendszer tévesen veszélyforrásként érzékeli a szervezetbe jutó bizonyos fehérjéket, ezek ellen támadást indít. A támadás során "fegyvereit", az IgE antitesteket veti be, és hisztamin kibocsájtását kezdi meg, hogy a vélt betolakodóval hatékonyan le tudjon számolni. Az intolerancia ezzel szemben az emésztőrendszer betegsége. Ilyenkor a tünetek létrejöttében az immunrendszer nem játszik szerepet, azonban a két betegség tünetei nagyon hasonlóak.

Ha a burgonya fogyasztása után rendszeresen az alábbi tüneteket tapasztaljuk, akkor érdemes kideríteni, hogy mi okozza a panaszainkat. A tünetek egyénenként eltérőek lehetnek, valakinél több, valakinél csak egy-két visszatérő panasz jelentkezik, és ezek erőssége is változó lehet.

Légúti tünetek:

orrfolyás

orrdugulás

tüsszögés

torokfájás

viszkető érzés a torokban

Bőrtünetek:

kiütések

bőrpír

csalánkiütés

ekcéma

Gyomor- és bélrendszeri panaszok:

puffadás

intenzív bélhangok

hasmenés

székrekedés

